O confronto em destaque ocorre entre Lechuza e Iguanas, colocando frente à frente duas equipes na luta pela classificação e vindo de histórias opostas. O Lechuza, rebaixado da Série B, se reergueu para voltar a ser um candidato sério ao título, com uma série invicta de 5 jogos e ostentando o melhor ataque da competição, enquanto os Iguanas fizeram sua estreia na divisão e mostraram sua qualidade lutando em condição de igualdade contra conjuntos mais experientes, incluindo a vitória sobre a FEA, única invicta na Série C até então, ao seu currículo. No entanto, o histórico contra equipes dentro do G4 não é o melhor, com derrotas para Jequitibá e Jaguars, e uma vitória (por pequenas margens como foram todas até aqui) pode mudar essa estatística.

As outras duas partidas serão duelos de extremos. Em Jaguariúna, os Jaguars buscam ficar mais perto da classificação vencendo o ameaçado Armada da Praia Grande e para isso contam com seu poderoso ataque, o que mais garantiu 4 ou mais tries no campeonato até aqui, parte deles graças a Rovilson Tavares, o tryman da equipe. O clube do litoral podia ter uma temporada melhor, vindo cinco derrotas seguidas, a maioria por pequenas margens, e com a possibilidade de rebaixamento crescendo, a equipe precisa reverter essa tendência.

A situação é parecida em Mogi das Cruzes, onde o ATR/Mogi recebe o Jequitibá. O clube tem um jogo a menos que seus adversários diretos e mostrou um ataque positivo nas últimas rodadas, mas no fim das contas, as vitórias não vieram e a equipe corre risco sério de rebaixamento. O Jequitibá por sua vez vem com uma campanha boa e compensa a pouca ofensividade (tem o pior ataque entre os candidatos à classificação) com a melhor defesa da divisão e um dos artilheiros, com Renan aproveitando bem as penalidades cedidas pelo adversário, sem dúvida uma arma importante em busca de mais uma vitória.

Campeonato Paulista C – Semana 17

Dia 26/08/2018 às 10h – Lechuza X Iguanas

Árbitro: Guillaume Riberá

Auxiliares de linha: Mauro Paccagnella e Carlos Aleixo

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Parque das Águas – Sorocaba, SP

Dia 26/08/2018 às 14h – Jaguars X Armada

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Higor Venâncio

4º árbitro: Rafael Medeiros

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP

Dia 26/08/2018 às 15h – Alto Tietê/Mogi X Jequitibá

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Angélica Gevaerd e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP

Engenharia Mackenzie e Cougars encerram primeira fase da Série B

O Paulista B tem sua última partida da fase de classificação nesse sábado, um duelo adiado em função da greve dos caminhoneiros no primeiro semestre desse ano. E por um acaso, virou uma partida importante para os dois lados, por motivos distintos, e que ainda irá definir os confrontos finais.

Na ponta de cima, a Engenharia Mackenzie busca terminar a temporada regular com a melhor campanha, e para isso, precisa de uma vitória simples contra o Cougars, em Vinhedo. Os donos da casa estão em situação crítica na última posição, e precisam de pelo menos um ponto para escapar do descenso direto, e ir para a repescagem. Uma vitória garante o clube na divisão por mais um ano.

Campeonato Paulista B – Semana 17

Dia 25/08/2018 às 15h – Cougars X Engenharia Mackenzie

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: João Freire e Rafael Medeiros

4º árbitro:Guilherme Wadt

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP