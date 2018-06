No único jogo da rodada pelo Paulista C, Lechuza e Jaguars fizeram um duelo valendo a liderança provisória da competição, e o nível de jogo e entrega das equipes foi a melhor medida da importância da partida, que terminou com um apertado 39 a 35 a favor do Lechuza, que levou a terceira vitória seguida para Sorocaba e finalmente começa a despontar como uma das forças para brigar pelo título e retornar à Série B em 2019.

A partida foi equilibrado do início ao fim com nada menos que cinco viradas no placar. Douglas abriu o placar para os visitantes mas João Victor não tardou a diminuir a vantagem através de penal, mas o primeiro tempo seria dos Jaguars com um penal try e mais um try convertido, fechando a etapa com vantagem de 21 a 13 e o Lechuza reduzido a 12 jogadores com três exclusões. A reação veio rápido no segundo tempo com João Roseiro anotando um try e a conversão reduzindo para apenas um ponto a desvantagem do time da casa. Os Jaguars tornaram a ampliar mas uma boa sequência que resultou em dois tries em cinco minutos e nos minutos finais, Samuell Pedroso guardou seu segundo try do dia, praticamente selando a vitória. O Jaguars foi aguerrido e ainda diminuiu nos acréscimos, levando ao menos dois pontos de bonificação que mantém a equipe entre os líderes do campeonato.

Na próxima rodada, a FEA, única invicta na competição, recebe o União, enquanto o Iguanas recebe o Armada de olho na vitória para se manter entre os líderes.

Campeonato Paulista C – semana 8

- Continua depois da publicidade -

Dia 10/06/2018 às 10h00 – Lechuza 39 X 35 Jaguars

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Talles Silva

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do Sismi – Itu, SP



Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Lechuza Votorantim/Itu/Sorocaba 15 4 3 0 1 3 0 167 92 75 FEA São Paulo 15 3 3 0 0 3 0 107 58 49 Jaguars Jaguariúna 14 4 2 0 2 4 2 171 80 91 Iguanas São José dos Campos 10 3 2 0 1 2 0 69 85 -16 Jequitibá Campinas/Paulínia 9 3 2 0 1 1 0 80 81 -1 União São Paulo 7 3 1 0 2 2 1 59 75 -16 Alto Tietê/Mogi Nacanis Mogi das Cruzes 6 3 1 0 2 1 1 64 65 -1 União Rugby Alphaville Barueri 5 3 1 0 2 0 1 57 70 -13 Armada Praia Grande/Santos 5 3 1 0 2 1 0 65 75 -10 Tatuapé São Paulo 0 3 0 0 3 0 0 7 165 -158

Guarulhos vence e Jacareí lidera no Desenvolvimento

No Desenvolvimento, a porta de entrada das competições oficiais do estado de São Paulo, Jacareí e Leões de Paraisópolis fizeram o duelo de invictos e o mando de jogo foi determinante para o time B dos Jacarés garantirem a vitória, fazendo a torcida local esquecer um pouco a dura derrota sofrida no dia anterior pela sua equipe principal. Já Guarulhos e Medicina lutavam pela primeira vitória na competição, e a torcida rubro-negra saiu feliz com o triunfo no CERET, um 19 a 5 valioso diante de uma equipe tradicional, que mantém a equipe na perseguição dos líderes.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – semana 4

Dia 10/06/2018 às 15h30 – Jacareí Desenvolvimento 32 X 08 Leões de Paraisópolis

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Matheus Sestário

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 10/06/2018 às 10h00 – Medicina 05 X 19 Guarulhos

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Bruno Serminaro

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Classificação