Sorocaba celebrou título no rugby feminino no último fim de semana. As Lenks, time feminino da cidade, foram campeãs do CISISP, circuito independente de sevens feminino do interior de São Paulo.

A última etapa foi realizada em Piracicaba e as sorocabanas faturam o título tanto da etapa como do circuito.

Circuito Paulista Feminino do Interior – CISISP – 5ª etapa

- Continua depois da publicidade -

Dia 05/08/2018 – Grupo A: Lenks Sorocaba, Tornados Indaiatuba e Mogi Mirim / Grupo B: Encarnadas Piracicaba, Wallys Jundiaí e Locomotiva Araraquara

Local: Meninos de Brasil – Piracicaba, SP

08h30 – Lenks 17 x 00 Tornados

08h50 – Locomotiva 31 x 07 Wallys

09h15 – Tornados 00 x 19 Mogi Mirim

09h35 – Wallys 24 x 26 Encarnadas

10h00 – Mogi Mirim 00 x 24 Lenks

10h20 – Encarnadas 00 x 31 Locomotiva

10h50 – 5º lugar – Wallys 29 x 00 Tornados

11h10 – 3º lugar – Encarnadas 39 x 00 Mogi Mirim

11h30 – FINAL – Lenks 19 x 17 Locomotiva

Classificação geral:

1 Lenks Sorocaba – 96 pontos

2 Locomotiva Araraquara – 88 pts

3 Encarnadas Píracicaba – 61 pts

4 Wallys Jundiaí – 60 pts

5 Tornados Indaiatuba – 52 pts

6 Mogi Mirim – 47 pts