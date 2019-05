A Série D do Rugby Paulista teve muita ação nesse fim de semana, com duas estreias, o maior placar da história da divisão, e duas partidas equilibradas, que aumentam a ansiedade para a sequência do campeonato.

O Leões recebeu na Arena Paulista o estreante do campeonato Mastodontes, de Catanduva. Com seu rugby contagiante, os leões tiveram um primeiro tempo disputado contra um adversário motivado após anos sem disputar um campeonato oficial e só conseguiram abrir o marcador com um penal aos 10′ de jogo, mas na sequência, conseguiram cravar dois tries com sua veloz linha, com João Fonseca e Gabriel Batista. A reação dos Mastodontes veio com um try de Victor Vasquez, finalizando o primeiro tempo com um disputado 13 a 7. Na segunda etapa, os visitantes conseguiram a virada no placar, logo aos dois minutos, com mais um try de Vasquez, porém, a reação dos Leões não tardou e logo menos, conseguiram 4 tries dos seus backs para finalizar a partida com 39 a 14.

O clássico entre Vale x Interior entre Piracicaba x Pinda foi bem truncada, com ambas equipes tendo dificuldades de finalizar a posse de bola e poucas chances para marcar. O Pinda abriu o placar aos 23′ de jogo com um penal de Yago Moreira, mas que não foi o suficiente após o try convertido do pilar Fernando Padovez, finalizando a primeira etapa num enxuto 7 a 3. No segundo tempo, o time da casa mais uma vez com seus forwards conseguiram ampliar o placar com o oitavo João Dumbra e conseguiram segurar a equipe visitante até os últimos momentos do jogo, quando só permitiram o único try do Pinda com o fullback Fernando Pereira, mas que já era tarde para uma reação e sacramentaram o final da partida com um penal para tirar o ponto bônus de defesa do adversário, encerrando a partida com vitória para Piracicaba por 18 a 08.

O URA embarcou numa viagem de Barueri até o campo do Portinho em Ilhabela e demonstrou que o desgaste impactou os visitantes com um placar final elástico e destaque da rodada. Mesmo com o Ilhabela produzindo quatro tries e ponto bônus assegurado logo no primeiro tempo, foi apenas na segunda etapa que os Tubarões apertaram o ritmo e impuseram o maior placar da história da divisão, com nada menos que sete tries convertidos para o time da casa ao longo da segunda etapa, com destaque para o hat-trick do ponta Juan Gomes e do veterano Roberto Yamamoto. O URA conseguiu responder com três tries apenas, sendo dois do abertura Gabriel Moraes, o último para encerrar a partida por 71×19 para o Ilhabela, diminuindo o estrago, mas insuficiente para garantir um ponto de bonificação que poderia melhorar a posição da equipe na tabela.

As equipes voltam à campo no dia 25 de maio, com destaque para o confronto entre Piracicaba e Leões de Paraisópolis, valendo a liderança do campeonato. O União Rugby Alphaville recebe o Mastodontes e as duas equipes buscam os primeiros pontos na temporada, assim como o Pinda, que recebe o Ilhabela.

Campeonato Paulista D – semana 2

Dia 04/05/2019 às 14h – Leões de Paraisópolis 39 X 14 Mastodontes

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Genival Souza

4º árbitro: Lucas Saccomanno

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 04/05/2019 às 15h45 – Piracicaba 18 x 08 Pinda

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Talles Silva

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: ESALQ – Piracicaba, SP

Dia 05/05/2019 às 15h45 – Ilhabela 71 X 19 URA

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Rafael Gentile e Cintia Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Classificação