Pelo segundo ano seguido, o Desenvolvimento é dos Leões de Paraisópolis. A equipe entrou pressionada pela vitória do SPAC no jogo preliminar, mas mostrou muita segurança e uma defesa sólida para assegurar a vitória e o segundo título da história do clube, que disputará a Série D em 2019. O título também representou a primeira vez também que um clube fatura a divisão por duas vezes desde a sua criação.

A rodada abriu com o SPAC enfrentando um desfalcado Guarulhos e a diferença técnica de fez presente durante toda partida, com os britânicos abrindo a contagem logo aos 2′ com Marcelo Han e outros três tries em mais quinze minutos, até o clima esquentar e Bigode e Federico Spago serem excluídos por cartão amarelo. A dinâmica da partida não se alterou, com Franklin, Sedex, Rodrigo e Anthony Higgins cruzando o ingoal rubro negro antes do intervalo, deixando o placar parcial em 52 a 0.

No retorno, o SPAC mudou meio scrum e seguiu dominante na partida, mas com mais alternância nas posses de bola, e o Guarulhos conseguiu algumas boas corridas e chegou aos 22m do adversário, mas não pontuou. Hontalvilla guardou o seu e retomou o domínio SPACiano e Raj Spago e Sedex garantiram hat tricks para selar uma tranquila vitória por 90 a 0 e voltar suas atenções para o duelo seguinte, entre Leões e Jacareí.

Leões é bicampeão!

Com a vitória do SPAC B, o Jacareí já não tinha mais chances de título, mas a equipe fez um jogo duríssimo diante dos Leões, que precisavam da vitória para levar a taça. Gilmar abriu o placar para o clube da capital em uma sequência de pick and go e Italo ampliou pela direita na velocidade, mas, momento raro, o artilheiro da divisão não estava com o pé calibrado e não acertou os chutes. A partida seguiu aberta e os dois lados mostraram ofensividade em cada lance, sobretudo na disputa de rucks e nos lineouts, sem um domínio claro de algum dos lados. No fim da etapa, Higor diminuiu encarando três adversários sobre o ingoal antes de apoiar a bola.

No segundo tempo, o Leões voltou ao ataque e não tardou a ampliar, aproveitando um scrum não desfeito na linha de 5m que deixou muito espaço na linha para Pedro Henrique voar para o ingoal no lado cego da formação. O Jacareí se manteve vivo na partida mas a defesa adversária seguia afiada com tackles precisos na linha e conteve as tentativas dos Jacarés, que viram Pedro chegar ao seu segundo try do dia aos 17′ para dar mais tranquilidade aos Leões. Cinco minutos depois, o quinto try foi uma pintura com o time da capital correndo a bola na linha e um chute rasteiro de Edmo tirou toda a defesa para Lucas mergulhar e praticamente selar a vitória. Mesmo correndo contra o relógio, o Jacareí não desistiu da partida e no minuto final chegou ao segundo try depois de uma blitz na linha de 5m que finalizou com Joel atropelando para cruzar o ingoal e dar números finais à partida.

Ronaldo brilha e leva Medicina para o 5º lugar

Na última partida da rodada, a Medicina mostrou que engrenou tarde demais no campeonato, vencendo o Ilhabela com ponto bônus e deixando a lanterna da competição no apagar das luzes para o Guarulhos. A partida foi muito equilibrada e as equipes se alternaram no placar no primeiro tempo, com Ronaldo abrindo o placar somente aos 21′. A resposta dos Tubarões veio nos minutos finais com o tryman Roberto Yamamoto, mas Ronaldo novamente apoiou para os Caveiras, e Eriton somou um penal para manter os visitantes vivos na partida e colocou o Ilha na liderança, mas a comemoração durou pouco, com Ronaldo chegando ao seu hat-trick no minuto seguinte.

As equipes mantiveram o jogo nivelado e com muita disputa em todos os setores, mas mesmo com novo penal de Eriton, o dia era de Ronaldo, imparável, que guardou mais dois tries para garantir o ponto extra e a vitória que levou a Medicina para o 5º lugar, uma recuperação tardia, mas que animou os fãs do tradicional alviverde.

Campeonato Paulista Desenvolvimento – Semana 14

Dia 27/10/2018 às 13h30 – SPAC B 90 X 00 Guarulhos

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Genival Souza Filho e Rafael Medeiros

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 27/10/2018 às 15h30 – Leões de Paraisópolis 25 X 12 Jacareí B

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Genival Souza Filho

4º árbitro: Ryanne de Sousa

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 27/10/2018 às 16h – Medicina 29 X 16 Ilhabela

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Mauro Paccagnella e Vanessa Xavier

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Classificação final