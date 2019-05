A Série D volta a campo para a segunda rodada nesse fim de semana, e dessa vez com rodada completa, com a estreia de Ilhabela e Mastodontes que tiveram seu jogo adiado na estreia.

Vitoriosos na estreia, Leões de Paraisópolis e Piracicaba dessa vez jogam em casa para manter sua liderança na competição, recebendo respectivamente o estreante Mastodontes de Catanduva em confronto inédito e o Pinda Rugby, contra quem os Bulldogues tem um histórico recente de uma vitória para cada lado. Apesar da vitória em casa, mesmo palco da partida desse fim de semana, a margem baixa sugere um duelo sem favoritos.

Quem também faz sua estreia na temporada é o Ilhabela, recebendo o União Rugby Alphaville no Portinho. Equipes de alguma tradição na Série B, as equipes vem em momento de transição tentando se reerguer depois de anos difíceis, e voltam a se enfrentar em um jogo oficial depois de quase 4 anos. No último duelo entre as equipes, vitória do URA por apenas 3 pontos de vantagem, e a equipe da região metropolitana de São Paulo viria a se sagrar campeã da divisão em 2015.

Campeonato Paulista D – semana 2

Dia 04/05/2019 às 12h – Leões de Paraisópolis X Mastodontes

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Genival Souza

4º árbitro: Lucas Saccomanno

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

- Continua depois da publicidade -

Dia 04/05/2019 às 15h45 – Piracicaba x Pinda

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Talles Silva

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: ESALQ – Piracicaba, SP

Dia 05/05/2019 às 15h45 – Ilhabela X URA

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Rafael Gentile e Cintia Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP