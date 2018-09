Na região metropolitana, o Guarulhos recebe os Leões de Paraisópolis disposto a fazer mais uma vítima em seus domínios, depois da grande vitória sobre o Jacareí B para encerrar sua temporada na ascendente, em uma campanha que vem mostrando muitos aspectos positivos. Dessa vez, irá encarar mais um líder, os Leões de Paraisópolis, com quem travaram um duelo muito equilibrado na primeira fase (vitórias de 31 a 27 para os Leões). Os Leões tem em Ítalo sua grande arma para buscar mais um triunfo e ficar perto do bicampeonato, feito inédito na divisão.

O time B do SPAC recebe a Medicina para mais um clássico entre duas das equipes mais antigas do país em um momento muito bom para os alvicelestes, que vem de quatro vitórias seguidas e entrou definitivamente na briga pelo título. Com apenas três jogos para o fim da divisão, precisa repetir a vitória sobre os Caveiras (40 a 26 para o SPAC B no primeiro turno).

A partida mais esperada da semana fica por conta do Jacareí B e Ilhabela. Ocupando as segundas e terceiras posições respectivamente, e uma segunda derrota seguida para ambos pode significar o adeus na disputa pelo título para os Tubarões, enquanto os Jacarés podem despencar na tabela dependendo dos demais resultados e colocam a força de seu ataque para devolver em casa a dura derrota diante do seu rival fora de casa (86 a 5 para o Ilha) que tem o segundo melhor ataque e dois atletas empatados entre os tryman da temporada, os experientes Paulo “Gordo” e Roberto Yamamoto.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 12

Dia 22/09/2018 às 12h – Medicina X SPAC

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Arena Paulista de Rugby – São paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 14h – Jacareí B X Ilhabela

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 23/09/2018 às 14h30 – Guarulhos X Leões de Paraisópolis

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Alexandre Castiglioni e Genival Souza

4º árbitro: Leonardo Yamada

Local: Estádio Arnaldo José Celeste – Guarulhos, SP

Iguanas e ATR encerram primeira fase do Paulista C

Iguanas e ATR/Mogi se despedem nesse fim de semana do Paulista C no único jogo remanescente da fase de classificação. O time da casa fez sua estreia na divisão esse ano e brigou até as rodadas finais por um lugar na semi, mas perdeu seu último jogo e viu seus adversários diretos subirem em momento crucial do campeonato. O ATR por sua vez não conseguiu sair das últimas posições mesmo após algumas boas apresentações.

O rebaixamento do último colocado no entanto ainda segue indefinido, com a expectativa para o resultado do julgamento do recurso do URA sobre o WO cedido ao Jequitibá na Semana 18.

As semifinais acontecem no dia 06 de outubro.

Campeonato Paulista C – Semana 20

Dia 22/09/2018 às 10h – Iguanas X ATR/Mogi

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Higor Venâncio e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Rafael Medeiros

Local: C.E João do Pulo – São José dos Campos, SP

Foto: Daniel Venturole/Portal do Rugby