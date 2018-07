A capital paulista contou com dois grandes jogos nesse sábado à altura das expectativas para a rodada da divisão de Desenvolvimento, colocando líderes em confronto direto e um dos mais antigos clássicos do Rugby nacional em campo.

Ilhabela ressurge, mas Leões vence jogo épico

Na Arena Paulista, Leões e Ilhabela se enfrentaram buscando encostar no Jacareí B, líder isolado e a entrega em campo foi total dos dois lados. Cientes da dificuldade do confronto, os Leões procuraram pontuar em todas oportunidades possíveis, abrindo o placar logo no primeiro minuto com Ítalo e sua pontaria afiada garantindo um penal da intermediária. A nova geração dos Leões teve mais volume de jogo e não se intimidou com a forte defesa dos Tubarões, que encaixou ótimos tackles mas aos poucos, deixou espaços que Gabriel e João Vitor trataram de aproveitar usando a velocidade e troca de direção durante o primeiro tempo. A reação do Ilhabela veio com os forwards e Vitor Santa Rosa finalizou o bom trabalho dos avançados dentro dos 22m adversário, mas Ítalo daria números finais à etapa com mais dois penais, dando mais tranquilidade para o time da casa, que ainda se viu em superioridade numérica no fim do primeiro tempo.

Com um homem a menos, poucos substitutos e duas alterações ainda no primeiro tempo, o andamento da partida não parecia favorável ao Ilhabela, mas o auriverde se superou e dominou a sequência da partida com Roberto Yamamoto e Paulo “Gordo” comandando as ações ofensivas. Yamamoto cruzou o ingoal pela primeira vez logo aos dos minutos, respondido com novo chute dos Leões e try do pilarzão Gilmar, mas uma verdadeira blitz dos Tubarões incendiou a partida, com nada menos que três tries em sete minutos demolindo a vantagem do time da casa para meros dois pontos. As duas equipes se lançaram ao ataque em um jogo franco e foi a vez de Gabriel chamar a responsabilidade e brilhar, com um lindo try após offload pelo centro de Patrício, que parecia definir o jogo, mas a força dos avançados dos visitantes mais uma vez se fez presente e Carlos Rubens apoiou no ingoal após sequência de fases, decretando o empate. Com a última bola do jogo em mãos, o Ilha poderia ter definido o jogo em um penal, mas optou pelo jogo aberto e viu a chance de vitória terminar em derrota ao perder a posse de bola e Gabriel correr mais da metade do campo para sacramentar o triunfo do time da casa.

SPAC B vence clássico das antigas

No SPAC, o time B dos britânicos recebeu a Medicina para um dos mais antigos confrontos do Rugby nacional e mesmo ocupando as últimas posições, fizeram um jogo à altura da história de ambos. Os Caveiras começaram fortes e mesmo com o elenco reduzido, abriram 12 a 0 na metade inicial do primeiro tempo, marcando com Ronaldo Santos duas vezes. O tryman do Paulista A ainda chegaria ao seu hat-trick no primeiro tempo, mas o SPAC voltaria ao jogo com Raj Spago e Fran Puyol diminuindo para o time da casa, levando uma desvantagem de apenas 5 pontos para o intervalo. A virada veio nos minutos iniciais com Hideo e Rodrigo Severo, mas Ronaldo deu show novamente, empatando a partida. Na parte final, o desgaste físico pesou para os médicos e as trocas derma novo gás para o SPAC que assegurou a vitória com Matthias e Carlos Eduardo cruzando o ingoal e dando números finais à partida.

A divisão volta à campo no final do mês, com o Ilhabela recebendo os Jacarés em busca da vitória a qualquer custo para seguir vivo no torneio, enquanto o SPAC tenta embalar contra o Guarulhos.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 7

Dia 14/07/2018 às 13h – Leões de Paraisópolis 43 X 36 Ilhabela

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Luiz Henrique

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 14/07/2018 às 14h – SPAC Desenvolvimento 40 X 26 Medicina

Árbitro: Roger Santesso

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Angélica Gevaerd

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP

Classificação



