A divisão de Desenvolvimento do Rugby paulista começou com três jogos muito disputados, mostrando a disposição dos clubes em fazer uma boa temporada. Na estreia, melhor para os visitantes, que levaram a melhor em todos os jogos e destaque para o confronto entre Leões e SPAC B, reeditando a final do ano passado.

No SPAC, o time B alviceleste recebeu o Leões de Paraisópolis, colocando mais uma vez a experiência SPACiana contra a juventude Leonina, e como esperado, a qualidade do confronto não decepcionou com muitas alternativas e variações ao longo dos oitenta minutos, mas assim como em 2017, o ímpeto dos Leões falou mais alto, com mais volume de jogo e até um pouco de sorte, como o improvável try de Xande já na parte final provou, dando sequência a um chute fácil desperdiçado pelo experiente Ítalo que bateu na trave e acionou o ataque da equipe, finalizado na ponta.

Na Arena Paulista, o Jacareí também apostou na juventude para superar a Medicina, recomeçando sua jornada depois de um ano para esquecer. E apesar da derrota, o começo foi promissor, fazendo uma partida equilibrada contra os visitantes, mas no final o time B dos Jacarés falou mais alto e garantiu cinco pontos na classificação. Em Guarulhos, a volta de duas equipes encerrou o dia. Guarulhos e Ilhabela retornaram às competições adultas (os dois clubes tem representantes na base e no feminino em atividade atualmente) e a experiência dos Tubarões do litoral falou mais alto com uma vitória dura por 32 a 18.

As equipes voltam à campo em maio. Os Leões recebem o Guarulhos no dia 5 abrindo a segunda rodada da competição, enquanto os times de Desenvolvimento de Jacareí e SPAC se enfrentam no dia 12, mesmo dia do duelo entre Ilhabela e Medicina, na capital da Vela.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 1

Dia 14/04/2018 às 13h30 – SPAC Desenvolvimento 19 X 38 Leões de Paraisópolis

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Vanessa Xavier

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 14/04/2018 às 13h30 – Medicina 20 X 34 Jacareí Desenvolvimento

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Jefferson Santana e Luciano Sampaio

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 15/04/2018 às 14h30 – Guarulhos 18 X 32 Ilhabela

Árbitro: Alexandre Castiglioni

Auxiliares de linha: Angélica Gevaerd e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Estádio Arnaldo José Celeste – Guarulhos, SP

Foto: Daniel Venturole / Portal do Rugby

