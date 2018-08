A divisão de Desenvolvimento do Rugby paulista inicia seu segundo turno nesse sábado, com três equipes de olho na liderança do campeonato.

Na capital paulista, Leões e SPAC B revivem a final do ano passado, mas as equipes mudaram muito desde então. Os britânicos vem em uma sequência de três vitória seguidas e ressurgiram no campeonato, podendo chegar à liderança se vencer sua partida e o Ilhabela tropeçar em casa. Os Leões tem o retrospecto a seu favor, com duas vitórias nos últimos confrontos e a dupla Gabriel e Ítalo garantindo pontos preciosos na temporada, mas tiveram dificuldades nas últimas rodadas do primeiro turno.

Na Ilhabela, os Tubarões também miram a ponta, e enfrenta o perigoso Guarulhos em casa, mas vem motivado por uma vitória arrasadora contra o time B do Jacareí, que alçou os veteranos Paulo “Gordo” e Roberto Yamamoto, além de André Soares, ao topo da tabela de artilheiros. Opções ofensivas não vão faltar para o time da casa que no entanto precisará tomar cuidado com o pesado jogo de base dos rubro-negros da Grande São Paulo, que já mostraram capacidade de reação na temporada.

Vale tem maratona de jogos juvenis nesse fim de semana

O Vale do Paraíba vai ferver com nada menos que quatro dos seis jogos das divisões juvenis rolando em Jacareí nesse sábado.

A disputa no M15 segue em destaque com nada menos que três jogos e dois confrontos de líderes, com Jacareí recebendo o estreante Guardiões e o atual campeão SPAC/Band Saracens fazendo o clássico da capital contra o Pasteur. O time B dos Jacarés recebe o Felinos XIX, ambos tentando a primeira vitória na competição.

Com apenas um jogo na semana de abertura, o M17 tem a estreia de quatro equipes em dois duelos que colocam frente a frente Capital e Vale. O Jacareí faz a rodada dupla contra o Guardiões e o São José vai até o templo do Rugby brasileiro no SPAC para enfrentar a equipe formada pelos anfitriões ao lado de Tatuapé e Rio Branco.

No M19, é dia de Jacareí e Iguanas buscarem a reabilitação depois de derrotas para Pasteur e São José na estreia.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 9

Dia 11/08/2018 às 15h – Leões de Paraisópolis X SPAC B

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Renata Martines

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 11/08/2018 às 16h – Ilhabela X Guarulhos

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Raphael Gentile

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Campeonato Paulista M19 – Semana 2

Dia 11/08/2018 às 9h30 – Jacareí X Iguanas

Árbitro: Fernando Zemann

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 2

Dia 11/08/2018 às 12h – Jacareí X Guardiões

Árbitro: Lucas Saccomanno

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 11/08/2018 às 13h30 – SPAC/Rio Branco/Tatuapé X São José

Árbitro: Mariana Wyse

Local: SPAC – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M15 – Semana 2

Dia 11/08/2018 às 10h45 – Jacareí X Guardiões

Árbitro: Giancarlo Bristot

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 11/08/2018 às 12h – SPAC/Band Saracens X Pasteur

Árbitro: Renata Martines

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 11/08/2018 às 13h30 – Jacareí B X Felinos XIX

Árbitro: Luciano Sampaio

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP