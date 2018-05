A partida isolada pela divisão de Desenvolvimento desse fim de semana colocou frente a frente Leões de Paraisópolis e Guarulhos, duas equipes que fizeram boas estreias mas saíram com resultados distintos. Em uma partida cheia de alternativas, o Leões abriu caminho para vitória que começou fácil mas teve um final dramático para o público que compareceu à Arena Paulista de Rugby.

As equipes começaram fiéis aos seus estilos de jogo, com os Leões abrindo muita bola na linha e os rubro-negros jogando fechado apostando na força de seus avançados, mas mesmo menores fisicamente, a defesa do Leões conseguia neutralizar as investidas do adversário com ótimos tackles e aos poucos começou a dominar as ações do jogo, abrindo o placar com Ítallo aos 15 minutos dando continuidade em jogada pela direita. O try parece ter mostrado o caminho da vitória para os Leões que ampliou pouco depois com o veterano “Leleco” Leocádio na ponta e Pedro Henrique fechando o primeiro tempo em 17 pontos não respondidos pelo Guarulhos.

Gilmar garantiu o ponto de bonificação para o time da casa nos minutos iniciais da etapa final, que a partir daí foi dominada pelo Guarulhos, que encaixou seu jogo e manteve o ritmo intenso até o final, ganhando terreno a cada investida, chegando ao primeiro try com Nader dez minutos depois e Djalma incendiando a partida no minuto seguinte. O Leões seguiu criando suas chances, mas parou na defesa adversária e Yago colocou de vez o Guarulhos na partida com apenas dez minutos para o final. O try de Jeimison para os Leões foi um balde de água fria, mas não desanimou os visitantes, que mostraram muito espírito de luta para anotar mais dois tries nos minutos finais e mesmo derrotado, garantir dois pontos preciosos de bonificação para a tabela.

A vitória coloca o Leões na liderança invicta da competição, com 10 pontos em dois jogos, e o Guarulhos assumiu a quarta posição. Na próxima rodada, as equipes de Desenvolvimento de SPAC e Jacareí se enfrentam no Vale, enquanto os Tubarões de Ilhabela recebem a Medicina atrás da segunda vitória.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – semana 2

Dia 05/05/2018 às 16h20 – Leões de Paraisópolis 31 X 27 Guarulhos

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Angelica Gevaerd

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Leões de Paraisópolis

Tries – Itallo Morais, Léo Leocádio, Pedro Henrique, Gilmar, Jeimison

Convesões: Itallo (2), Pedro Henrique

Guarulhos

Tries – Alexandre Nader, Djalma, Rafael Ferreira, Lucas Rogério

Conversões – Yago (2)

Penais – Yago

Foto: Daniel Venturole / Portal do Rugby

Classificação