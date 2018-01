Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco estão no mesmo barco do rugby e fundaram no ano passado a Liga Independente. O circuito que envolve competições de sevens e jogos de XV já teve seu calendário para 2018 revelado.

Serão 5 eventos que variarão entre sevens (masculino e feminino), tens e XV masculino, além de atividades juvenis também programadas. Os eventos vão acontecer em Natal, Caicó, João Pessoa e Campina Grande.

Os clubes de cada evento não foram revelados ainda, mas espera-se por Talleres do Recife, Caruaru, Paulista, Recife Feminino, Natal, RN Feminino, Caicó, Campina Grande e João Pessoa.

Evento 1 – 31/03 – 7s masculino e feminino – em João Pessoa, PB

Evento 2 – 21/05 – 7s masculino e feminino – em Natal, RN

Evento 3 – 19/07 – Tens masculino – em Caicó, RN

Evento 4 – 22/09 – Tens masculino e 7s feminino – em Campina Grande, PB

Evento 5 – 17/11 – XV masculino e 7s juvenil – em Natal, RN

Foto: Rodrigo Carvalho – João Pessoa RC – João Pessoa x RN