O rugby amazônico está se preparando para mais uma temporada. A Liga Norte revelou um calendário completo para este ano, que terá XV adulto ampliado de 3 para 4 clubes, circuito de sevens masculino e feminino e atividades juvenis.

No XV, jogarão a Liga Norte o GRUA, de Manaus (Amazonas), o Makuxi, de Boa Vista (Roraima) e o Porto Velho (Rondônia), que disputaram a competição de 2017, além do Acemira, de Belém (Pará), que retorna ao certame. A competição será mais simples, com semifinais, em ida e volta, entre junho e agosto, e a grande final, em dezembro. Nas semifinais, duelarão GRUA e Acemira, de um lado, Makuxi e Porto Velho, do outro.

No sevens, o Circuito Norte compreenderá quatro torneios, um em cada estado, entre agosto e novembro. Já o juvenil terá apenas atividades em Manaus, mas serão muitas, com 4 festivais Ajuri (do projeto Ajuri), além da Copa Cidade de Manaus, em outubro.