O SPAC viveu o seu fim de semana mais aguardado: o sábado e domingo anual do Lions Sevens, o torneio mais tradicional do seven-a-side nacional, que chegou à sua 25ª edição, sempre com muita diversão e espírito do rugby.

Clique aqui para conferir as fotos do torneio.

Neste ano, os torneios juvenis valeram como a Copa Cultura Inglesa, o Campeonato Brasileiro, com as categorias M19 masculina e M18 feminina. E nas duas categorias quem emergiu campeão foi São Paulo “Preto”, a seleção do Vale do Paraíba, que festejou em dose dupla o grande trabalho de base da região, misturando atletas de São José, Jacareí, Iguanas, Ilhabela, Taubaté. No M19, o título foi garantido de forma invicta, com 6 vitórias em 6 jogos, com os paulistas ficando no topo dos pontos corridos. Já no M18 o título foi garantido com uma final contra o forte time do Paraná, encerrada em um emocionante e parelho 7 x 0.

No torneio masculino de clubes, a novidade foi a presenças de duas seleções brasileiras, que entraram em campo como parte da preparação dos Tupis para o Sul-Americano de janeiro. Como esperado, a seleção venceu todos os seus jogos, com destaque para o confronto entre as duas equipes na semifinal. A grande final opôs os Tupis e o experiente time do Cruzeirinho, o time de sevens festivo do São José, que colocou em campo grande nomes e acabou fazendo boa oposição no jogo derradeiro.

- Continua depois da publicidade -

Já entre as mulheres, o torneio de clubes foi equilibrado até o fim e teve o Niterói, campeão brasileiro, erguendo mais uma taça – e sendo campeão do Lions pelo terceiro ano seguido.

Para completar, como sempre, o Lions contou com seus torneios de veteranos, sempre tão aguardado, reunindo lendas da ovalada nacional de outros tempos. No sábado, os veteranos entre 35 e 45 anos entraram em campo e quem levou a melhor foram os convidados sul-africanos do South African Warriors, enquanto no domingo foi a vez dos veteranos com mais de 45 anos abrilhantarem a festa, com o título sendo do Niterói.

Fora de campo, o evento mostrou o lado empreendedor e solícito de jogadores de renome. Na área da saúde, Laurent Borda-Couhet e Thaís “Xuxu” foram os responsáveis por sessões de quiropraxia para atletas do torneio, e nas gordisses, Paulinha Ishibashi e Bruna fizerm a festa dos viciados em açúcar com os cada vez mais famosos brownies, e Xandy Castiglioni e Jonatas “Chabal” levaram sanduíches para satisfazer a turma da primeira linha.

O evento ainda foi palco de despedidas. Nick Smith, realizou sua última participação pelo clube antes de embarcar para a Inglaterra onde irá morar. Sem sair de São Paulo, Felipe “Alemão” Claro, anunciou sua aposentadoria do Rugby para se dedicar à carreira profissional, sem sair do esporte. Duas feras que marcaram época e vão fazer falta para a alviceleste.

Copa Cultura Inglesa – Masculino M19

Sábado

PARANÁ 00 x 19 SP BRANCO

SP VERMELHO 00 x 19 SP PRETO

SP VERMELHO 20 x 05 SANTA CATARINA

SP BRANCO 05 x 21 RIO DE JANEIRO

PARANÁ 12 x 12 RIO GRANDE DO SUL

SP PRETO 26 x 07 PARANÁ

SP BRANCO 24 x 07 SP VERMELHO

SANTA CATARINA 07 x 12 RIO DE JANEIRO

SP PRETO 12 x 07 SP BRANCO

SP VERMELHO 05 x 05 PARANÁ

RIO GRANDE DO SUL 33 x 00 SANTA CATARINA

RIO DE JANEIRO 22 X 19 RIO GRANDE DO SUL

Domingo

SP PRETO 54 x 00 RIO GRANDE DO SUL

SP BRANCO 52 x 00 SANTA CATARINA

SP VERMELHO 07 x 05 RIO DE JANEIRO

SP PRETO 55 x 00 SANTA CATARINA

SP BRANCO 26 x 05 RIO GRANDE DO SUL

PARANÁ 00 x 12 RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 00 x 45 SP PRETO

RIO GRANDE DO SUL 26 x 12 SP VERMELHO

SANTA CATARINA 00 x 24 PARANÁ

Classificação geral: 1 SP Preto, 2 Rio de Janeiro, 3 SP Branco, 4 Rio Grande do Sul, 5 SP Vermelho, 6 Paraná, 7 Santa Catarina;

Copa Cultura Inglesa Feminino M18

SP BRANCO 05 x 37 SP PRETO

PARANÁ 37 x 00 SP VERMELHO

SP BRANCO 07 x 26 RIO DE JANEIRO

SP PRETO 10 x 05 PARANÁ

PARANÁ 35 x 10 RIO DE JANEIRO

SP PRETO 48 x 00 SP VERMELHO

SP BRANCO 10 x 05 PARANÁ

RIO DE JANEIRO 34 x 00 SP VERMELHO

SP BRANCO 50 x 00 SP VERMELHO

SP PRETO 14 x 12 RIO DE JANEIRO

SP Branco 05 X 21 RIO DE JANEIRO – 3º lugar

SP Preto 07 x 00 PARANÁ – Final

Feminino adulto

SPAC 05 x 00 Rio Rugby

Leoas da Paraisópolis 05 x 24 Niterói

Pasteur 00 x 36 Guanabara

SPAC 17 x 07 Niterói

Leoas da Paraisópolis 29 x 00 Pasteur

Guanabara 19 x 10 Rio Rugby

SPAC 07 x 22 Guanabara

Leoas da Paraisópolis 07 x 14 Rio Rugby

Pasteur 00 x 20 Niterói

SPAC 27 x 00 Pasteur

Leoas da Paraisópolis 17 x 19 Guanabara –

Rio Rugby 10 x 17 Niterói

Rio Rugby 31 x 05 Pasteur

Niterói 24 x 05 Guanabara

SPAC 00 x 12 Leoas da Paraisópolis

Classificação geral: 1 Niterói, 2 Guanabara, 3 SPAC, 4 Rio Rugby, 5 Leoas de Paraisópolis, 6 Pasteur;

Masculino adulto

Sábado – 1ª fase

Cruzeirinho 42 x 00 Madagascar – Grupo A

Brasil Amarela 43 x 00 BHB – Grupo A

Guanabara 26 x 00 Golden CAPS – Grupo B

CE Rugby Samambaia 05 x 15 ESPM – Grupo B

Pequi Melina 47 x 00 SP Barbarians – Grupo B

Brasil Verde 59 x 00 São Carlos – Grupo B

SPAC 38 x 07 Leprechauns – Grupo D

Rio Branco 33 x 00 Java – Grupo D

Pasteur 46 x 00 Bulldog 123 – Grupo E

Leões da Paraisópolis 17 x 15 Ribeirão Preto – Grupo E

Rio Branco 32 x 12 Leprechauns – Grupo D

Pasteur 34 x 00 Ribeirão Preto – Grupo E

Leões da Paraisópolis 31 x 07 Bulldog 123 – Grupo E

Cruzeirinho 05 x 14 Brasil Amarela – Grupo A

Guanabara 45 x 00 CE Rugby Samambaia – Grupo B

Pequi Melina 00 x 42 Brasil Verde – Grupo C

BHB 07 x 12 Madagascar – Grupo A

Golden CAPS 31 x 00 ESPM – Grupo B

Ribeirão Preto 35 x 00 Bulldog 123 – Grupo E

Cruzeirinho 36 x 00 BHB – Grupo A

Brasil Amarela 50 x 00 Madagascar – Grupo A

Guanabara 59 x 00 ESPM – Grupo B

CE Rugby Samambaia 10 x 19 Golden CAPS – Grupo B

Pequi Melina 24 x 07 São Carlos – Grupo C

Brasil Verde 64 x 00 SP Barbarians – Grupo C

SPAC 51 x 05 Java – Grupo D

Pasteur 38 x 00 Leões da Paraisópolis – Grupo E

SPAC 17 x 12 Rio Branco – Grupo D

Java 14 x 21 Leprechauns – Grupo D

São Carlos 64 x 00 SP Barbarians – Grupo C

Domingo

Quartas de final

Brasil Amarelo 31 x 07 SPAC

Brasil Verde 41 x 00 Pequi Melina

Pasteur 15 x 19 Cruzeirinho

Guanabara 22 x 07 Rio Branco

Semifinais

BHB 45 x 00 SP Barbarians – Semi pelo 17º

Java 25 x 14 Bulldog – Semi pelo 17º

Leprechauns 05 x 10 Samambaia – Semi pelo 13º

ESPM 27 x 15 Madagascar – Semi pelo 13º

Golden CAPS 24 x 00 Ribeirão Preto -Semi pelo 9º

Leões 15 x 00 São Carlos – Semi pelo 9º

SPAC 17 x 19 Pequi Melina – Semi pelo 5o

Pasteur 29 x 05 Rio Branco – Semi pelo 5o

Brasil Amarelo 07 x 24 Brasil Verde – Semifinal pelo 1º

Cruzeirinho 22 x 05 Guanabara – Semifinal pelo 1º

Finais

SP Barbarians 07 x 19 Bulldog – 19o lugar

BHB 05 x 14 Java – 17o lugar

Leprechauns 28 x 05 Madagascar- 15o lugar

Samambaia 10 x 24 ESPM – 13o lugar

São Carlos 19 x 10 Ribeirão Preto – 11o lugar

Golden CAPS 12 x 07 Leões da Paraisópolis – 9º lugar

SPAC 31 x 12 Rio Branco – 7o lugar

Pasteur 05 x 07 Pequi Melina – 5o lugar

Brasil Amarelo 12 x 10 Guanabara – 3o lugar

Brasil Verde 17 x 00 Cruzeirinho – Final

Veteranos (+35 anos)

Quartas de final

Cruzeiro do Sul 41 x 00 Jurassic Pira

Niteroldies 14 x 36 South African Warriors

SPAC Highlanders 46 x 00 SP Barbarians

Rio Relíquias 00 x 17 Bandsauros

Semifinais pelo 5º lugar

Jurassic Pira 00 x 35 Niteroldies

SP Barbarians 00 x 24 Rio Relíquias

Semifinais

South African Warriors 24 x 19 Cruzeiro do Sul

SPAC Highlanders 00 x 12 Bandsauros

Finais

Jurassic Pira 26 x 12 SP Barbarians – 7º lugar

Niteroldies 10 x 19 Rio Relíquias – 5º lugar

Cruzeiro do Sul 36 x 05 SPAC Highlanders – 3º lugar

South African Warriors 15 x 10 Bandsauros – FINAL

Golden Oldies (+45 anos)

Semifinais

SPAC Over 50’s 00 x 15 Niterói

Rio Branco 30 x 00 Keep Walking

3º lugar

SPAC Over 50s 15 x 10 Keep Walking

Final

Niterói 10 x 00 Rio Branco