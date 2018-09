No M19, o campeonato abre sua segunda fase com mais um encontro de peso entre São José e Pasteur, dessa vez na casa dos joseenses, que lideram a divisão e venceram no primeiro encontro por indiscutíveis 46 a 3, na maior surpresa da rodada. Perto dali, o Iguanas recebe os pequenos Jacarés no João do Pulo, tentando os primeiros pontos no campeonato.

O Vale do Paraíba também recebe jogos em dose dupla, no confronto de extremos. O São José tenta manter sua campanha perfeita e recebe os novatos do Barbarians XIX, que já flertou com a vitória em seus jogos anteriores. O Iguanas tenta emplacar a reação no campeonato depois da boa vitória na última rodada em casa, mas dessa vez terá o avassalador Jacareí, que simplesmente não sofreu pontos em três partidas. Na capital paulista, o Guardiões encara o Ilhabela tentando a primeira vitória na competição.

A torcida dos Guardiões terão diversão em dobro no domingo, com o jogo da equipe abrindo a rodada do M15 contra o experiente Pasteur. As duas equipes vem em campanhas similares, com 1 vitória e 2 derrotas até aqui. Já os Felinos contarão com o fator casa para buscar a primeira vitória na divisão, recebendo o São José em Jaguariúna.

Campeonato Paulista M19 – Semana 5

Dia 15/09/2018 às 10h – São José X Pasteur

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 16/09/2018 às 15h – Iguanas X Jacareí

Árbitro:Frank Carvalho

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 6

Dia 15/09/2018 às 11h30 – São José X Barbarians XIX

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 15/09/2018 às 16h – Iguanas X SESI/Jacareí

Árbitro:Lucas Saccomanno

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 16/09/2018 às 13h – Guardiões X Ilhabela

Árbitro: Higor Venâncio

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M15 – Semana 6

Dia 16/09/2018 às 11h30 – Pasteur X Guardiões

Árbitro: Luciano Sampaio

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 16/09/2018 às 12h – Felinos X São José

Árbitro: João Victor Freire

Local: Campo do Florianópolis – Jaguariúna, SP