Apenas duas equipes continuam invictas na Série B do Campeonato Paulista de Rugby! Engenharia Mackenzie e Rio Branco fizeram o duelo de líderes nesse fim de semana e os mackenzistas levaram a melhor, enquanto o ABC segue em ascensão no campeonato. Na ponta de baixo, o Urutu respirou e deixou a disputa completamente embolada na tabela.

Engenharia Mackenzie vence duelo de invictos

A rodada começou de cara com o confronto mais esperado, entre Mackenzie e Rio Branco, as duas melhores campanhas do campeonato até aqui, e como esperado, as equipes mostraram equilíbrio ao longo dos oitenta minutos. O campo pesado e a chuva constante tiraram a velocidade da partida e os constantes erros de manuseio acabaram custando às equipes suas melhores chances, deixando a etapa inicial com a igualdade em três pontos, anotados por Josué e Will da Engenharia e Rio Branco respectivamente, os maiores pontuadores do Paulista até o início da rodada.

O desgaste físico apertou e mesmo trocando diversas peças ao longo da etapa final, a dinâmica se manteve com muita alternância na posse de bola, mas pouca produção efetiva, e coube a Presti recolocar os mackenzistas na ponta aos 23′, e até o apito final, os Pelicanos mantiveram a pressão em busca da virada, que acabou não se concretizando.

ABC emplaca terceira vitória seguida e já é terceiro

Na sequência, foi a vez do ABC encarar o Lechuza e chegar à sua terceira vitória seguida, mas o começo foi muito disputado com Pedro Nunes abrindo a contagem do lado dos Carneiros, mas a resposta dos Corujas foi imediata com Coutinho e Freire aos 11′ e 17′. No entanto, o vaivém do jogo foi substituído por uma verdadeira blitz do ABC que correu para nada menos que três tries em dez minutos, com Nunes anotando o seu segundo try do dia seguido por Lucas Pinge e Gustavo Rohm, mas houve tempo para o pilar Bruno Barros descontar antes do intervalo.

A partida se equilibrou novamente no segundo tempo mas o cansaço visível diminuiu o ritmo de jogo e as chances rarearam na primeira parte, cabendo a Calebe movimentar o placar novamente a favor do ABC, colocando uma vantagem importante para a reta final da partida. Thiago e Profeta também apoiaram no ingoal adversário garantindo ao menos o ponto ofensivo para o Lechuza, mas o triunfo final ficaria com os Carneiros, que deram números finais à partida com Norbert.

Urutu vence nos acréscimos e embola a divisão

Fora o G4, a briga está muito intensa, com apenas 4 pontos separando 6 equipes. E o Urutu pulou da incômoda zona da repescagem para a sexta posição geral com uma vitória brilhante sobre o Tucanos, que somou sua terceira derrota em casa e segue sem vencer, apesar de mais uma vez garantir um ponto de bonificação precioso que poderá fazer diferença na reta final.

Os Tucanos tomaram a iniciativa desde os primeiros minutos procurando fazer valer o mando de casa e aos 10′ Luís Reck furou a defesa do Urutu pela primeira vez mas Vitor Reis igualou o placar pouco depois. O time da casa seguiu com as principais chances de pontuar e finalizou a primeira etapa com 8 pontos de vantagem graças um try de Márcio Martins e Diego Hoffmann em penal.

Um novo try, dessa vez de Abner deu uma vantagem de 15 pontos frente os visitantes logo nos primeiros minutos do segundo tempo, mas o Urutu não se deu por vencido tendo toda etapa pela frente e nivelou o plano de jogo e Paulo Cesar mostrou mais uma vez a força dos avançados grená e Italo, preciso nas conversões até ali, incendiou o jogo de vez com um penal que reduziu a frente adversária para apenas 5 pontos. O Tucanos viu seu rendimento cair na reta final e Caio decretou a virada em um dia inspirado dos forwards do Urutu, cabendo a Italo mais uma vez conectar os dois pontos que finalmente deram a primeira vitória da equipe na temporada.

Na próxima rodada, acontece o Sábado Santo entre São Carlos e São Bento, enquanto Piratas e Jaguars buscam a reabilitação no campeonato.

Campeonato Paulista Série B – Semana 7

Dia 18/05/2019 às 10h00 – Engenharia Mackenzie 08 X 03 Rio Branco

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Erika Weiss

4º árbitro: Isabela Bijotti

Local: Arena Paulista – Sâo Paulo, SP

Dia 18/05/2019 às 14h00 – ABC 43 X 31 Lechuza

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Genival Souza Filho e Juliana Simionato

4º árbitro: Otávio Costa

Local: Arena Paulista – Sâo Paulo, SP

Dia 18/05/2019 às 15h00 – Tucanos 22 X 24 Urutu

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Herbert Ferreira

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie São Paulo 19 4 4 0 0 3 0 151 53 98 Rio Branco São Paulo 15 4 3 0 1 2 1 104 66 38 ABC Santo André 15 4 3 0 1 3 0 130 125 5 São Carlos São Carlos 13 3 3 0 0 1 0 73 19 54 Lechuza Sorocaba/Votorantim 6 3 1 0 2 2 0 84 103 -19 Urutu São Paulo 6 4 1 0 3 1 1 90 113 -23 Piratas Americana 5 3 1 0 2 1 0 55 72 -17 São Bento São Paulo 5 2 1 0 1 1 0 57 78 -21 Tucanos São João da Boa Vista 4 4 0 0 4 1 3 79 113 -34 Jaguars Jaguariúna 2 3 0 0 3 1 1 55 136 -81

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista C

10º colocado = Rebaixamento direto