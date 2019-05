A Série B do Paulista ainda está longe de uma decisão, mas já tem confrontos diretos que podem começar a moldar a afunilar a disputa por um lugar entre as quatro equipes que vão lutar pelo título da divisão e o acesso à elite estadual em 2020.

A rodada abre com o confronto mais esperado, entre Engenharia Mackenzie e Rio Branco. As duas equipes ainda não perderam na temporada, sendo que os mackenzistas conquistaram 100% dos pontos disputados até aqui e tem o melhor ataque da competição. Os Pelicanos não tiveram vida fácil em seus três jogos mas mostra que a experiência do elenco está falando mais alto em momentos decisivos, e diante do líder, isso poderá fazer toda a diferença no resultado final. Além da disputa pela ponta da tabela, o confronto entre Will Viana e Josué Bennati (Rio Branco e Mackenzie, respectivamente) pela artilharia da competição promete um show à parte, com a liderança de Will por apenas dois pontos. Um confronto de duas equipes de longa história no Rugby nacional, mas os poucos registros históricos existentes apontam apenas duas vitórias para os Pelicanos no longínquo 1986, além de uma vitória de sua equipe de Desenvolvimento sobre os engenheiros em 2015, quando o Mackenzie começava a se estruturar para alçar voos maiores.

Rondando os líderes, ABC e Lechuza voltam a se enfrentar depois de quase 2 anos, em uma partida que traz ótimas lembranças para os Carneiros pois registraram sua maior vitória até hoje em campeonatos oficiais, um 88 a 10 que credenciaram a equipe para a fase final daquele ano. No entanto o momento das equipes mudou completamente, e mesmo recém promovido à divisão que já levantou à Taça, o Lechuza vem mostrando poder de reação e tem tudo para igualar o histórico entre as equipes e roubar a vaga do ABC no G4 em um duelo sem favoritos. Olho para Marcelo Pinge (ABC) e João Saborosa pelas Corujas, os dois entre o Top 10 da artilharia na competição até aqui.

Na parte de baixo da tabela, Urutu e Tucanos fazem o confronto improvável pela primeira vitória. As duas equipes flertaram com a vitória em todos os seus jogos e detém bons números, como o 5º e 6º melhor ataque para Urutu e Tucanos respectivamente, e o melhor aproveitamento de ponto bônus para o anfitrião dessa rodada, que garantiu três pontos até aqui. No entanto, a jornada dupla do Tucanos (que lidera o seu grupo no campeonato mineiro) não tem se mostrado frutífera no Paulista, onde a disputa é mais acirrada e uma nova derrota pode complicar a equipe que foi semifinalista em 2018. O Urutu tem alguns dos atletas mais destacados da divisão, com o tryman Jadson e Italo, grande chutador com passagem pelos Leões e enfrentam a 4ª pior defesa da Série B buscando revanche no confronto do ano passado, vencido pelo Tucanos em casa por 45 a 7 e se aproximar do G4.

Campeonato Paulista Série B – Semana 7

Dia 18/05/2019 às 10h – Engenharia Mackenzie X Rio Branco

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Erika Weiss

4º árbitro: Isabela Bijotti

Local: Arena Paulista – Sâo Paulo, SP

Dia 18/05/2019 às 14h – ABC X Lechuza

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Genival Souza Filho e Juliana Simionato

4º árbitro: Otávio Costa

Local: Arena Paulista – Sâo Paulo, SP

Dia 18/05/2019 às 15h – Tucanos X Urutu

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Luciano Sampaio e Herbert Ferreira

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP