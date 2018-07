A Série B do Campeonato Paulista conheceu seu primeiro classificado para a fase final em 2018. Mesmo sem entrar em campo, o Tornados se beneficiou pelas vitórias da Engenharia Mackenzie e Tucanos e manteve 20 pontos de vantagem sobre São Carlos e ABC, o máximo de pontos que as equipes ainda podem ganhar.

Em São Paulo, os mackenzistas começaram mais fortes e o domínio no scrum resultou no primeiro try com o oitavo Tsonga aos 10 minutos, mas o Piratas gradualmente passou a ter mais posse de bola e levar o jogo para seu campo de ataque, em boas investidas com seus avançados. No entanto, as tentativas da equipe pararam na defesa da Engenharia e George Perez ampliou aos 26′ em grande infiltração pelo meio da defesa Pirata para ampliar. A partida no entanto seguiu equilibrada, mas duas falhas defensivas voltaram a dar a vantagem para o time da casa que ganharam terreno nos minutos finais e na base do pick and go apoiaram no ingoal pela terceira vez, com Fatigatte. No segundo tempo, foi a vez da defesa mackenzista falhar nos tackles e os Piratas chegaram com perigo logo no início, e as trocas no intervalo deram novo fôlego ao scrum dos Piratas, que nivelaram a disputa e seguiram com bons avanços no jogo aberto, mas a falta de intensidade na finalização pagou seu preço e Ney e Pão ampliaram para os mackenzistas em um intervalo de apenas três minutos, dando mais tranquilidade para a Engenharia. O Piratas reduziu com Diego em boa arrancada desde o meio de campo, mas a reação tardia foi insuficiente para ceder pontos aos Piratas, que apesar de nova derrota, seguem no G4.

Tucanos e ABC fizeram um jogaço cheio de alternativas que resultou no maior número de pontos da divisão em 2018.

Em duelo crítico para fugir do rebaixamento, o Cougars fez valer seu mando de jogo em uma partida dramática com o Wallys, em aberto até os instantes finais e ganhou três posições e subiu para o meio da tabela, mas ainda está em estado de atenção.

Além da classificação do Tornados, a situação ficou muito confortável para Engenharia Mackenzie e Tucanos, que podem se garantir nas próximas rodadas.

Campeonato Paulista B – Semana 10

Dia 30/06/2018 às 15h – Tucanos 57 X 38 ABC

Árbitro: Andrés Herbozo

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 30/06/2018 às 15h – Cougars 41 X 37 Wallys

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Paigy Costa

4º árbitro: Marilise Myiata

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP

Dia 30/06/2018 às 15h – Engenharia Mackenzie 42 X 05 Piratas

Árbitro: Marcelo Blanco

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Kaike Oliveira

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Classificação