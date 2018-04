A Série B do Paulista de Rugby seguiu firme em pleno feriado e não desapontou os fãs do Rugby que acompanharam as vitórias de Engenharia Mackenzie, Tucanos e Piratas, o trio que subiu da Série C em 2017 mostrando que veio para ficar.

Mackenzie e São Bento abriram a rodada da Série B e o que se iniciou como um duelo equilibrado, acabou como uma partida de uma nota só. A Engenharia se lançou ao ataque nos primeiros minutos mas se contentou em abrir o placar com Rodrigão chutando aos postes aos 8′, mas aos 15′ o novato Felipe Carloni finalmente anotaria o primeiro try da partida, em boa corrida pela ponta esquerda. O São Bento precisou do try para acordar no jogo e foi a sua vez de colocar o adversário dentro de seus 5m defensivos, mas a defesa mackenzista afastou o perigo na única subida mais incisiva do São Bento na etapa inicial e pasou a dominar a partida, cruzando o ingoal em mais quatro oportunidades antes do fim da etapa inicial, assegurando de cara o ponto bônus. No segundo tempo, mais uma vez o domínio do todo dos novatos da divisão, como Yogui ampliando aos seis minutos. Com poucos erros e uma defesa feroz, a Engenharia neutralizou os avanços do São Bento que ainda chegou perto de diminuir no final quebrando a linha de defesa por duas oportunidades pelo centro sem sucesso, contra novos cinco tries do Mackenzie, fechando a partida em 69 a 0.

Em São Carlos, os Rinocerontes receberam os Tucanos no confronto de invictos na rodada, em partida cheia de expectativas e que começou muito movimentada, com os visitantes abrindo caminho para a vitória com os forwards nos primeiros minutos, prontamente respondido por São Carlos. As equipes se alternaram no placar ao longo de toda primeira etapa, chegando à igualdade em 17 pontos, mas uma blitz laranja nos minutos finais resultou em dois tries para os Tucanos, que levaram uma vantagem de 12 pontos para o intervalo. O segundo tempo foi de oportunidades perdidas para os dois lados no início, que deixaram os pontos para a parte final da partida, esquentando o jogo. O São Carlos voltou pro jogo mas a força do pack Tucano se fez presente mais uma vez, cruzando o ingoal no jogo de base. A linha dos visitantes também aproveitou os erros dos Rinocerontes e selou a vitória com mais dois tries, e de quebra, negando o ponto de bonificação ao rival, que cai para a sétima colocação na tabela geral.

Piratas e Cougars fecharam os confrontos do fim de semana em uma partida eletrizante. Os donos da começaram com um ritmo forte, abrindo 7 a 0 logo aos 3′, com try de Ivan Mancini e conversão de Fábio Lopes. O Cougars reagiu rapidamente, encostando com penal, prontamente retribuído pelo clube de Americana, que sustentou a liderança até os trinta minutos, quando o primeira linha Arthur Pereira cruzou o ingoal adversário, empatando a partida. Mas a vantagem no intervalo seria dos Piratas que anotou com Douglas finalizando jogada na linha, deixando o placar em 15 a 10. No segundo tempo, o Cougars foi rápido em aproveitar a exclusão de Mancini, passando a liderar por dois pontos com try convertido de Léo Caparroz até os 25′, com Diego Gonçalves colocando novamente o time de Americana em vantagem. A indisciplina custou caro ao Cougars, que recebeu dois cartões nos dez minutos finais e viu o Piratas selar a vitória com dois tries adicionais, levando a equipe para a quarta colocação geral.

As equipes da Série B descansam no feriado e voltam à campo no dia 5 de maio. Wallys e São Bento se enfrentam em Jundiaí de olho na primeira vitória, assim como o Urutu, que recebe o ABC. Em Indaiatuba, o líder Tornados tenta manter a invencibilidade diante do Cougars de Vinhedo, buscando a reabilitação.

Campeonato Paulista B – Semana 3

Dia 21/04/2018 às 12h30 – São Bento 00 X 69 Engenharia Mackenzie

Árbitro: Regis Dantas

Auxliares de linha: Renato Scalércio e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 21/04/2018 às 15h – São Carlos 25 X 48 Tucanos

Árbitro: Vinícius Aleixo

Auxliares de linha: Victor Hugo Barboza e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Ricardo Marzano

Local: Campo da Água Vermelha – São Carlos, SP

Dia 22/04/2018 às 15h – Piratas 43 X 24 Cougars

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxliares de linha: Rodrigo Vicentim e Ricardo Marzano

4º árbitro: Bárbara Martins

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Tornados Indaiatuba 10 2 2 0 0 2 0 125 5 120 Tucanos São João da Boa Vista 10 2 2 0 0 2 0 79 53 26 Engenharia Mackenzie São Paulo 9 2 2 0 0 1 0 86 12 74 Piratas Americana 7 2 1 0 1 2 1 71 55 16 São Carlos São Carlos 5 2 1 0 1 1 0 61 64 -3 ABC Santo André 5 2 1 0 1 1 0 64 68 -4 Cougars Vinhedo 4 2 1 0 1 0 0 51 68 -17 São Bento São Paulo 1 2 0 0 2 0 1 25 96 -71 Urutu São Paulo 1 2 0 0 2 0 1 12 86 -74 Wallys Louveira / Jundiaí 0 2 0 0 2 0 0 28 95 -67

Foto: Daniel Venturole/ Portal do Rugby

Lechuza atropela o Tatuapé na Série C

Na partida isolada da Série C, o Lechuza deu uma demonstração de que a derrota na estreia pode ter sido apenas um caso isolado, vencendo de forma incontestável o Tatuapé na casa do adversário. O placar final de 73 a 7 para as Corujas leva a equipe ao quinto posto da tabela.

Depois do feriado, uma rodada de fogo com os seis primeiros colocados se enfrentando. FEA e Iguanas colocam suas campanhas perfeitas em jogo contra Jequitibá e Jaguars respectivamente, enquanto o Lechuza volta à campo disposto a repetir a boa atuação, dessa vez contra o Armada na Baixada Santista.

Campeonato Paulista C – Semana 5

Dia 21/04/2018 às 18h – Tatuapé 07 X 73 Lechuza

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxliares de linha: Jefferson Santana e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Marco Silva

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Classificação