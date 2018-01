A Federação Paulista de Rugby está apoiando o desenvolvimento do Rugby XV Feminino, um desejo antigo das rugbiers de São Paulo e do Brasil. Em 2018, a entidade vai promover os Magic Weekends – um total de 8 encontros ao longo do ano.

Serão dois dias de atividades incluindo parte teórica, treinos e jogos entre as participantes ao final de cada encontro. As rugbiers deverão se inscrever individualmente e os treinos ficarão a cargo de uma comissão técnica fixa. “As iniciativas que tivemos anteriormente pecaram pela falta de continuidade e visão de longo prazo. É importante seguirmos um planejamento técnico, para garantir um desenvolvimento contínuo e principalmente a segurança das jogadoras”, ressalta Marjorie Enya, diretora do comitê feminino da FPR.

Já estão confirmadas na comissão técnica Lúcia Beatriz Aquila e Márcia Muller, duas ex-atletas da seleção brasileira de rugby que seguem no esporte como treinadoras. Ambas são educadoras físicas e atletas bastante experientes, e passaram por diversos cursos e capacitações pela World Rugby. Um terceiro nome e a presença de

treinadores e educadores estrangeiros em alguns encontros estão em fase de definição.

Para fechar a temporada de Rugby XV Feminino, o último Magic Weekend, programado para novembro, será uma gira internacional com jogos com times de outros países. “Durante os encontros, iremos definindo as melhores posições para cada jogadora e montaremos um ou dois times para a realização de jogos amistosos para fechar esta primeira temporada”, explica Lúcia.

- Continua depois da publicidade -

O modelo adotado pela Federação Paulista de Rugby veio com Georgia Porto, uma das pioneiras do rugby feminino no interior de São Paulo, que viveu na França e estudou como o país europeu desenvolveu o Rugby XV Feminino. “Na França, as rugbiers viveram o XV dentro deste modelo por alguns anos, até que os clubes passaram a

contar com times próprios. Hoje elas têm um campeonato interno bastante competitivo e o rugby XV é a base do calendário”, conta Georgia.

Camila Lacerda, diretora de eventos de Rugby Feminino na FPR está bastante animada com a nova modalidade no calendário das rugbiers de São Paulo. “Com o Rugby XV iremos aumentar significativamente o número de jogadoras ativas em São Paulo. Diferente do seven, que exige uma condição física bastante específica, no XV existe espaço para diferentes aptidões e portes físicos. Além disso, o número maior de jogadoras garante que o jogo coletivo e o espírito de equipe se sobressaiam às individualidades. O objetivo é que um grande número de rugbiers experimentem esta modalidade, se desenvolvam como atletas e principalmente, se divirtam jogando rugby!”

Rugbiers de outros Estados serão muito bem-vindas aos Magic Weekends, bastando para isso se inscrever nos encontros dos quais querem participar. “Já tivemos contatos de jogadoras das regiões Centro-Oeste e Sul. A ideia é envolver o maior número possível de jogadoras e treinadores, e disseminar essa iniciativa”, reforça Renato Occhionero, vice-presidente da FPR.

Os treinadores interessados também poderão participar dos encontros e repassar o que foi aprendido em seus clubes de origem, dando continuidade local ao desenvolvimento do Rugby XV Feminino.

Com a intenção de levar as atividades para diferentes regiões do Estado, a FPR enviou a todos os clubes um formulário de intenção de sediar um dos Magic Weekends. Para isso é necessário que o clube ofereça um campo adequado para a prática de rugby, vestiários e uma sala ou espaço para as atividades teóricas. A FPR irá fornecer

ambulância e equipe médica para os encontros e contará com o clube sede na indicação de locais para alimentação e alojamento das atletas de outras cidades.

A inscrição de cada jogadora terá um custo que ainda não foi definido. “Estamos esperando os clubes se manifestarem em relação à intenção de sediar os encontros. Com o local definido e uma estimativa do número de participantes, iremos divulgar a inscrição e todos os detalhes para o nosso primeiro Magic Weekend de 2018, agendado para o final de semana do dia 3 de março”, finaliza Camila.

Para mais informações, sugestões e envio de formulários de intenção de participação e sede, a FPR criou o e-mail feminino@fprugby.org.br.