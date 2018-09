No próximo sábado (8), o GRUA (Grupo de Rugby da Universidade Federal do Amazonas) realizará um Torneio de 7s interno, ou seja, com as equipes do grupo competindo entre si. O evento acontecerá no Campo do Oswaldo Frota, na Cidade Nova, das 7 às 13h, e já conta com 6 equipes participantes.

O torneio tem também cunho social, pois arrecadará alimentos para os venezuelanos que vivem na fronteira Brasil/Venezuela, além de todo o time contar com atletas do Projeto Aruri, o projeto em parceria com as escolas públicas da região.

As equipes participantes noa categoria masculina são: Duendes do Norte, Queixadas

Renegades, Username. No feminino: Açaí e Guaraná. Todos são formados por atletas do GRUA.