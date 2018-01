O Mato Grosso do Sul tem já seu calendário de competições estaduais para 2018. Com apenas um clube, o Guaicurus, jogando XV neste ano na Taça Pantanal, o foco no estado será o sevens e o tens, com um circuito de cada modalidade norteando o calendário.

As competições foram acertadas pelo grupo de dirigentes do rugby do estado, o “Viva o Rugby MS”. Há ainda no Mato Grosso do Sul a Liga de Rugby do Mato Grosso do Sul (LRMS), que também deverá ter um calendário de sevens para 2018.

Dia 10/03 – Etapa 1 de Sevens – em São Gabriel do Oeste

Dia 10/03 – Etapa 1 de Tens – em São Gabriel do Oeste

Dia 28/04 – Etapa 2 de Sevens – em Maracaju

Junho, dia a definir – Etapa 3 de Sevens – em Corumbá

04-05/08 – Etapa 4 de Sevens – em Três Lagoas

Outubro, dia a definir – Etapa 5 de Sevens – em Ponta Porã