O Mato Grosso tem seu calendário para 2018. Além da Taça Pantanal, de XV, que terá a participação de dois clubes do estado, o Mato Grosso seguirá com seu Mato Grosso Sevens, o circuito estadual masculino e feminino. As etapas já foram confirmadas, tendo início em maio e encerramento em novembro, com um total de 5 etapas.

1ª etapa – 19-20/maio – Cuiabá – masculino e feminino – em conjunto com 2ª etapa do Pequi Sevens Feminino;

2ª etapa – 28/julho – Primavera do Leste;

3ª etapa – 08/setembro – Barra do Garças;

4ª etapa – 20-21/outubro – Cuiabá – masculino e feminino – em conjunto com Etapa Única do Pequi Sevens Masculino;

5ª etapa – 17/novembro – Campo Novo do Parecis.

Na preparação para o sevens, o estado ainda contará com um torneio de rugby de areia em Rondonópolis, no dia 17 de março.

O Mato Grosso ainda não conta com estadual de XV, mas dois clubes do estado, Cuiabá e Primavera, estarão em ação pela Taça Pantanal (clique aqui para conferir o calendário da Taça Pantanal).