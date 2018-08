O fim de semana foi agitado no Mato Grosso, com Primavera do Leste recebendo a 2ª etapa do Circuito Matogrossense de Sevens. Os clubes da capital do estado acabaram brilhando, com o Cuiabá vencendo no masculino e o Melina no feminino.

Barra do Garças, no dia 8 de setembro, receberá a próxima etapa do circuito.

Masculino:

- Continua depois da publicidade -

Cuiabá 12 x 12 Parecis

Primavera 31 x 00 Parecis

Primavera 19 x 26 Cuiabá

Feminino:

Melina 51 x 00 Parecis

Primavera 31 x 07 Cuiabá

Melina 64 x 00 Cuiabá

Primavera 12 x 07 Parecis

Melina 62 x 00 Primavera

Parecis 41 x 00 Cuiabá