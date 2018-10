As equipes do Melina, SPAC e Cuiabá anunciam a realização da Superliga Sicredi de Rugby, a ser disputada nos dias 02 e 03 de novembro. Com o intuito de difundir o esporte pelo país e em reconhecimento ao trabalho das equipes da região Norte e Centro-

Oeste.

As três equipes supracitadas, com o apoio da Sicredi, patrocinadora máster do evento, promoverão um torneio interestadual de XV e 7s, feminino e masculino, na cidade de Cuiabá.

Modelo de competição

Na sexta-feira, dia 02/11, serão disputados os jogos da fase de grupos do torneio

de 7s feminino. Serão dois grupos de quatro equipes, com cada uma dela disputando três partidas no primeiro dia, contra seus adversários de grupo. No total, portanto, serão disputadas 12 partidas.

No sábado, no estádio Arena Pantanal, ocorrerão as partidas de XV masculino e as finais do torneio de sevens feminino.

As vagas do torneio masculino estão fechadas. Participam, além do SPAC,

três selecionados regionais: Acre/Rondônia, Cerrado e Mato Grosso. O torneio

feminino conta ainda com vagas em aberto. Além das três equipes organizadoras

(SPAC, Melina e Cuiabá), a UnB também tem participação confirmada.

Enviado por: Spac Rugby