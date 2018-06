Minas Gerais e Rio de Janeiro viverão nesse sábado suas grandes finais! BH Rugby e Uberlândia, Guanabara e Niteroi: quem leva os títulos?

Campeonato Mineiro será decidido em Sete Lagoas



Minas Gerais já teve 8 edições de seu estadual e em todas elas o resultado foi o mesm: BH Rugby campeão. O time da capital segue como o grande favorito e venceu bem sua chave, o Grupo Metropolitano, nesta edição de novo formato do estadual. O BH é o melhor time até aqui e segue invicto, tendo o artilheiro e o vice artilheiro de tries do campeonato: David Muller, com 8 tries, e Soldado, com 7 tries até aqui. Na semifinal, o BH não deu chances ao velho rival Varginha fazendo 79 x 00.

Mas o oponente do clube de Belo Horizonte vem crescendo. É o Uberlândia, que vai em busca de sua primeira conquista, após flertar ano passado com vitórias sobre o rival. Em 2017, os Carcarás perderam para o BH por somente 29 x 13 e 21 x 19, o que oferece confiança ao clube. Depois de uma primeira fase tranquila de triunfos sobre o novato Frutal, os Carcarás passaram pelo Nova Lima por irrepreensíveis 81 x 05, mostrando que têm todas as condições de sonharem alto.



Dia 16/06/2018 às 12h00 – BH Rugby x Uberlândia – FINAL – FACEBOOK FMR AO VIVO

Local: Campo do Bela Vista – Sete Lagoas, MG

Campeonato Fluminense terá Guana e Nikity de novo na decisão



No Rio de Janeiro, o rugby sempre foi dominado pelo Niterói, que entre 1977 e 2013 só havia perdido o topo do estado em 4 ocasiões. Porém, a hegemonia foi perdida. O Guanabara cresceu e derrubou o Nikity faturando os títulos de 2014, 2016 e 2017, enquanto o Niterói ficou apenas com a taça de 2015. Os dois clubes se encararam em todas as finais de 2014, provando serem de fato os líderes do estado.

O Niterói irá empolgado à decisão porque acaba de ser confirmado no Super 16, o Campeonato Brasileiro, por conta da desistência do Rio Branco. Já o Guanabara conquistou sua promoção à primeira divisão nacional como o melhor da sua chave na Taça Tupi de 2017, ficando na frente do próprio Niterói, com o Nikity vencendo o primeiro duelo por 33 a 30 e o Guanabara triunfo na volta por 22 a 08.

Os dois clubes chegaram invictos à final, com o Guanabara tendo o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Nas semifinais, no Clássico Carioca, o Guana derrotou seu rival da Cidade Maravilhosa, o Rio Rugby, em duas vitórias sem ceder pontos, 48 a 00 e 22 a 00, impressionando. Já o Nikity pegou o Maxambomba, inexperiente em decisões desse nível, passando pelo time da Baixada por 43 a 00 e 50 a 05.

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Guanabara x Niterói – FINAL

Local: Campo A da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Rio Rugby x Maxambomba – Decisão de 3º lugar

Local: Campo B da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Itaguaí x UFF – Final da Taça Prata (5º lugar)

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ