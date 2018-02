O Campeonato Mineiro tem sua tabela de jogos! E o estado ganhará em 2018 um formato diferente do habitual. Pelas dimensão territorial do estado, a opção da nova gestão da Federação Mineira de Rugby foi regionalizar o estadual, para encurtar as distâncias percorridas.

Com isso, o Mineiro 2018 terá 3 grupos: Metropolitano, com 4 times da Grande BH (BH Rugby, Nova Lima, Inconfidentes e o novato Trinca Ferro, de Lagoa Santa, que uniu forças a Alligators de Sete Lagoas e ao Ubuntu da capital); Sul de Minas, com 3 times, tendo a volta de Varginha, a formação de uma seleção regional e a migração do JF Imperadores, de Juiz de Fora (que jogou no ano passo do Fluminense); e o Triângulo, com o Uberlândia e uma seleção dos demais times locais, encabeçado pelo Frutal, estreante no estadual.

Assim, Minas ampliou seu número de equipes participantes do estadual de 5, em 2017, para 9.

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano BH Rugby

Belo Horizonte 0 0 Inconfidência

Belo Horizonte 0 0 Nova Lima

Nova Lima 0 0 Trinca Ferro

Lagoa Santa 0 0 Grupo Sul JF Imperadores

Juiz de Fora 0 0 Varginha Varginha 0 0 Seleção Sul a definir 0 0 Grupo Triângulo Uberlândia

Uberlândia 0 0 Frutal/Liga do Triângulo Frutal 0 0

Dia Local Casa X Adversário Grupo/Fase 10/03/2018 Belo Horizonte BH Rugby X Nova Lima 10/03/2018 Belo Horizonte Inconfidência X Trinca Ferro 17/03/2018 Varginha Varginha X Seleção Sul 24/03/2018 Lagoa Santa Trinca Ferro X BH Rugby 24/03/2018 Nova Lima Nova Lima X Inconfidência 24/03/2018 Juiz de Fora JF Imperadores X Varginha 24/03/2018 Uberlândia Uberlândia X Frutal/Liga do Triângulo 07/04/2018 Belo Horizonte BH Rugby X Inconfidência 07/04/2018 Lagoa Santa Trinca Ferro X Nova Lima 07/04/2018 a definir Seleção Sul X JF Imperadores 07/04/2018 Frutal Frutal/Liga do Triângulo X Uberlândia 28/04/2018 Nova Lima Nova Lima X BH Rugby 28/04/2018 Belo Horizonte Inconfidência X Trinca Ferro 28/04/2018 a definir Seleção Sul X Varginha 28/04/2018 Uberlândia Uberlândia X Frutal/Liga do Triângulo 12/05/2018 Lagoa Santa Trinca Ferro X BH Rugby 12/05/2018 Nova Lima Nova Lima X Inconfidência 12/05/2018 Varginha Varginha X JF Imperadores 25/05/2018 Belo Horizonte BH Rugby X Inconfidência 25/05/2018 Lagoa Santa Trinca Ferro X Nova Lima 26/05/2018 Juiz de Fora JF Imperadores X Seleção Sul 09/06/2018 1º Triângulo X 2º Metropolitano Semifinal 09/06/2018 1º Metropolitano X 1º Triângulo Semifinal 16/06/2018 Vencedor Semifinal X Vencedor Semifinal FINAL

Foto: Trinca Ferro-Inconfidência