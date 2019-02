A partir desta semana, Arthur Pinheiro assume o comando técnico do São Carlos. Formado nas categorias de base do São Carlos, Pinheiro atuou como atleta da equipe são-carlense até o ano passado e, pelas últimas três temporadas, foi treinador do Rugby UFSCar. Também foi auxiliar técnico do São Carlos durante a campanha do título do Paulista B 2016. “É um novo desafio assumir a equipe na qual fui formado. Quero dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado bem como fortalecer os vínculos do grupo – algo que consideramos muito importante para o clube”, comentou ao blog da equipe.

Enquanto isso, o atual treinador, Jean Ferrarini, também um prata da casa, será o auxiliar de Pinheiro e treinador dos forwards. Ferrarini também ficará responsável pelos treinos das categorias de base – que devem se iniciar no próximo mês. “Esperamos ter um desenvolvimento técnico grande na equipe adulta, já que teremos uma atenção maior com essa divisão de funções”, comentou. “Temos uma grande tradição de formar atletas e não podemos deixar isso de lado. O foco, agora, é ampliar nossa capacidade formadora e consolidar um núcleo de treinamentos”, finalizou.

Texto: São Carlos