No próximo sábado (24), acontecerá em Muzambinho o 1° IF RUGBYDAY. O evento que está sendo organizado pelo Grupo de Estudos de Esportes com Bola Ovalada – GEEBO, em parceria com a Federação Mineira de Rugby – FMR e o IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho contará com uma parte acadêmica, na período matutino, e um Torneio de Rugby 7s na parte da tarde. Participantes de cidades como Muzambinho-MG, Alfenas-MG, Poços de Caldas-MG, São João da Boa Vista-SP, Varginha-MG, Pindamonhangaba-SP, Lavras-MG e Santa Rita do Sapucaí-MG já confirmaram a participação neste evento, cujo intuito é desenvolver o Rugby nas regiões e divulgar/incentivar a produção científica na área.

Cronograma de Atividades

IF RugbyDay

Muzambinho

8h00 – Recepção Atletas/Participantes

8h40 – Palavra do Representante da Federação Mineira de Rugby (FMR) – Balbino Miguel Valter

9h00 – Quadra Interna: Palestra “Fisiologia aplicada ao Rugby”, Wonder Higino – IFSULDEMINAS

10h00 – Sala 4: Palestra “Gestão de Liderança”, Yago Moreira – Pinda Rugby

10h00 – Quadra Interna: Oficina Rugby Escolar, Frank Carvalho – MuzRugby/FMR

10h00 – Sala 3: Curso Atualização Arbitragem, Benjamin Neves – FMR

10h00 – Sala 1: Palestra “Rugby Feminino” Lia Polegato

10h00 – Sala 2: Exposição de Trabalho Acadêmicos

11h00 – Almoço

14h00 – Campo: Torneio Rugby Sevens

19h00 – Premiação/Encerramento