O Campeonato Brasileiro de Rugby da 1ª divisão, apelidado de “Super 16”, estava marcado para começar no fim de junho, mas foi decidido que a competição terá início no dia 21 de julho, no fim de semana seguinte à final da Copa do Mundo de Futebol e no fim de semana da Copa do Mundo de Rugby Sevens.

A grande final do Brasileiro, por sua vez, está marcada para o dia 27 de outubro, antes do início dos amistosos internacionais de novembro.

Além da confirmação das novas datas, ficou conhecido também que o Rio Branco optou por não disputar mais a primeira divisão, retirando-se da competição. Com isso, a CBRu optou por promover o Niterói à elite nacional.

Pela proposta de regionalização da entidade, clubes do Rio de Janeiro dividiriam o Grupo A com clube mineiros e do Vale do Paraíba paulista. O Rio Branco, da capital paulista, estava em um grupo apenas com clube paulistas e o Niterói foi incluído justamente nessa chave, o Grupo B, que originalmente não deveria contar com agremiações fluminenses. A CBRu esclareceu que se empenhou para manter a regionalização, mas que não foi possível, optando promover o clube de melhor campanha na última Taça Tupi. O Niterói enfrentará Poli, Pasteur e Band Saracens.

Confira como ficaram os grupos e a tabela de jogos.

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A BH Rugby Belo Horizonte (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jacareí Jacareí (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 São José São José dos Campos (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo B Band Saracens São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niterói Niterói (RJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pasteur São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poli São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo C Curitiba Curitiba (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pé Vermelho Londrina (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPAC São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Templários São Bernardo do Campo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo D Charrua Porto Alegre (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desterro Florianópolis (SC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 San Diego Porto Alegre (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0