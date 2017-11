ARTIGO COM VÍDEOS – O Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, recebeu neste domingo a penúltima etapa do Super Sevens, o Brasileiro Feminino, tendo como time mandante o líder do circuito no momento, o São José, que vai caminhando a passos largos rumo ao título geral da competição. Neste domingo, as joseenses não conseguiram a taça, mas acabaram em um quarto lugar que ainda as colocou 9 pontos acima do vice líder Niterói. E foi justamente o Niterói que festejou no Vale, conquistando o título da etapa e reduzindo sua distância para as joseenses para manter a briga pelo lugar mais alto do Brasil em aberto.

O primeiro dia de jogos não reservou maiores surpresas. Nos jogos de maior destaque, as Leoas, com Raquel de volta, derrotaram o Band Saracens, campeão da etapa passada, enquanto o SPAC novamente não foi bem e acabou derrotado nos dois dérbis paulistas. Curitiba e Desterro protagonizaram um dos melhores duelos do sábado, com triunfo da Touritas em 14 x 12.

No domingo, as quartas de final da Taça Bronze começaram com nova decepção para o SPAC, derrotado pelo Guanabara na prorrogação. Nas quartas de final da Taça Ouro, as Leoas despacharam o Delta em jogo crucial na luta pelo quarto lugar geral, 19 x 00, ao passo que o Curitiba se impôs sobre o Vitória. O Niterói, por sua vez, mostrou sua força, com Izzy e Baby de volta, superando o Band Saracens por 21 x 05, enquanto o São José deu passo importantíssimo na classificação geral derrotando por 26 x 19 um bravo Desterro, que mostrou que está voltando a ter a força de antes, evoluindo nesta etapa.

As semifinais, foram abertas com o Curitiba mostrando sua força contra as Leoas e carimbando sua vaga na final com um expressivo 19 x 05, com a chuva já começando a apertar. E depois o jogo mais aguardado para a torcida da casa opôs na sequência São José e Niterói e o Nikity conseguiu a crucial vitória para se manter no sonho do título nacional com um 19 x 00 contundente.

As joseenses sentiram a derrota, sofreram com lesões e acabaram derrotadas pelas Leoas na disputa de 3º lugar por 14 x 10, em um jogo pesado, de atendimentos médicos, chuva e vitória essencial para o time do Rugby Para Todos em sua luta pelo G4 – isto é, para ser equipe fixa do circuito em 2018. E o Desterro ajudou um pouco as Leoas, derrotando o Band Saracens na semifinal prata e depois o Delta na decisão do 5º lugar, embolando a briga de 4º a 7º lugares do geral.

A grande decisão opôs Niterói e Curitiba, os dois perseguidores do São José e, mesmo debaixo de chuva, o jogo teve emoção, com o Niterói abrindo 14 x 00, mas sofrendo a reação paranaense. 14 x 07, que as fluminenses sustentaram para soltarem o grito de campeãs.

A última etapa ocorrerá em Curitiba nos dias 2 e 3 de dezembro.

Sábado, 18 de novembro de 2017

09h00 – Band Saracens 38 x 00 Leoas Ceará

09h20 – Leoas de Paraisópolis 24 x 00 SPAC

09h40 – São José 17 x 00 USP

10h00 – Iguanas 00 x 45 Vitória

10h20 – Curitiba 48 x 00 Rio Rugby

10h40 – Desterro 34 x 00 Pasteur

11h00 – Delta 38 x 07 Guanabara

11h20 – Niterói 33 x 00 BH

11h40 – Band Saracens 17 x 07 SPAC

12h00 – Leoas de Paraisópolis 52 x 00 Leoas Ceará

12h20 – São José 33 x 12 Vitória

12h40 – Iguanas 05 x 29 USP

13h00 – Curitiba 50 x 00 Pasteur

13h20 – Desterro 34 x 00 Rio Rugby

13h40 – Delta 28 x 12 BH

14h00 – Niterói 33 x 00 Guanabara

14h20 – Band Saracens 05 x 17 Leoas de Paraisópolis

14h40 – SPAC 40 x 12 Leoas Ceará

15h00 – São José 42 x 00 Iguanas

15h20 – Vitória 10 x 05 USP

15h40 – Curitiba 14 x 12 Desterro

16h00 – Pasteur 00 x 27 Rio Rugby

16h20 – Delta 00 x 38 Niterói

16h40 – BH 27 x 10 Guanabara

Grupo A: 1 Leoas de Paraisópolis (SP), 2 Band Saracens (SP), 3 SPAC (SP), 4 Leoas do Ceará (CE);

Grupo B: 1 São José (SP), 2 Vitória (ES), 3 USP (SP), 4 Iguanas (SP);

Grupo C: 1 Curitiba (PR), 2 Desterro (SC), 3 Rio Rugby (RJ), 4 Pasteur (SP);

Grupo D: 1 Niterói (RJ), 2 Delta (PI), 3 BH Rugby (MG), 4 Guanabara (RJ);

Domingo, 19 de novembro de 2017

08h30 – Quartas Bronze (3ºA x 4ºD) – SPAC 12 x 15 Guanabara – prorrogação

08h50 – Quartas Bronze (3ºC x 4ºB) – Rio Rugby 20 x 07 Iguanas

09h10 – Quartas Bronze (3ºD x 4ºA) – BH Rugby 24 x 00 Leoas do Ceará

09h30 – Quartas Bronze (3ºB x 4ºC) – USP 36 x 00 Pasteur

09h50 – Quartas Ouro (1ºA x 2ºD) – Leoas de Paraisópolis 19 x 00 Delta

10h10 – Quartas Ouro (1ºC x 2ºB) – Curitiba 29 x 00 Vitória

10h30 – Quartas Ouro (1ºD x 2ºA) – Niterói 21 x 05 Band Saracens

10h50 – Quartas Ouro (1ºB x 2ºC) – São José 26 x 19 Desterro

11h10 – Semi Incentivo – SPAC 31 x 00 Iguanas

11h30 – Semi Incentivo – Leoas do Ceará 26 x 05 Pasteur

11h50 – Semi Bronze – Guanabara 12 x 10 Rio Rugby

12h10 – Semi Bronze – BH 37 x 05 USP

12h30 – Semi Prata – Delta 24 x 00 Vitória

12h50 – Semi Prata – Band Saracens 00 x 05 Desterro – prorrogação

13h10 – Semi Ouro – Leoas de Paraisópolis 05 x 19 Curitiba

13h30 – Semi Ouro – Niterói 19 x 00 São José

13h50 – Disputa de 15º – Iguanas 00 x 41 Pasteur

14h10 – Final Incentivo (13º) – SPAC 22 x 05 Leoas do Ceará

14h30 – Disputa de 11º – Rio Rugby 24 x 19 USP

14h50 – Final Bronze – Guanabara 05 x 25 BH

15h10 – Disputa de 7º – Vitória 07 x 31 Band Saracens

15h30 – Final Prata – Delta 12 x 14 Desterro

15h50 – Disputa de 3º – Leoas de Paraisópolis 14 x 10 São José

16h10 – Final Ouro – Curitiba 07 x 12 Niterói







Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (05-06/08) Etapa 2 (16-17/09) Etapa 3 (07-08/10) Etapa 4 (28-29/10) Etapa 5 (18-19/11) Etapa 6 (03-04/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui São José São José dos Campos (SP) 97 19 22 22 19 15 Niterói Niterói (RJ) 89 22 19 13 13 22 Curitiba Curitiba (PR) 80 17 15 12 17 19 Band Saracens São Paulo (SP) 69 10 8 19 22 10 Delta Teresina (PI) 67 12 13 15 15 12 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 64 13 17 8 9 17 Desterro Florianópolis (SC) 58 9 7 17 12 13 SPAC São Paulo (SP) 46 15 12 7 8 4 Melina Cuiabá (MT) 38 8 10 10 10 Vitória Vitória (ES) 31 7 9 6 9 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 24 6 6 4 8 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 19 4 5 3 7 USP São Paulo (SP) 17 5 2 4 1 5 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 14 3 3 2 6 Pasteur São Paulo (SP) 9 2 5 2 Goianos Goiânia (GO) 7 7 Charrua Porto Alegre (RS) 6 6 Londrina Londrina (PR) 5 5 Stade Français Santiago (Chile) 4 4 Leoas do Ceará Fortaleza (CE) 3 3 Carioca Rio de Janeiro (RJ) 1 1 Iguanas São José dos Campos (SP) 1 1 Band Saracens "B" São Paulo (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º - 10 pts, 8º - 9 pts; 9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º - 6 pts; 12º - 5 pts; 13º - 4 pts; 14º - 3 pts; 15º - 2 pts; 16º - 1 pt.