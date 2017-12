Pela segunda vez em sua história e pela primeira desde 2009, o Niterói é o grande campeão feminino do Brasil! Neste fim de semana, o Nikity se sagrou campeão da última etapa do Super Sevens e contou com a queda do rendimento do São José, que liderava o circuito e falhou na etapa final ao terminar com o sexto lugar. Curitiba e Leoas de Paraisópolis terminaram com o 3º e o 4º lugares do geral e asseguraram já suas classificações como equipes fixas do Super Sevens 2018.

O torneio final foi realizado em Curitiba e o primeiro dia teve como destaque o Delta, do Piauí, que lutava para entrar no G4. As piauienses fizeram grande campanha vencendo o Niterói na fase de grupos, enquanto o São José, que tinha a volta de Edninha, passou em primeiro lugar em sua chave, com uma vitória de 19 x 17 dura sobre as Leoas.

As quartas de final de domingo que mexeram na situação do campeonato. O São José reencontrou justamente as Leoas e o troco veio, com vitória do time paulistano por 14 x 12. O Niterói, por sua vez, se impôs sobre o Desterro, 31 x 00, e toda a matemática mudou, com as fluminenses dependendo só de si para ser as campeãs nacionais.

O São José sentiu o peso da derrota, passou pelo Band na semifinal prata, mas caiu no contra o Desterro e ficou apenas com o 6º lugar. Enquanto isso, o Niterói não deu para erros, despachou o Delta por largos 26 x 07 e alcançou a grande final contra as Leoas, que frustraram a torcida da casa vencendo o Curitiba por 19 x 05 na outra semifinal. A vitória foi crucial para o time oriundo do Instituto Rugby Para Todos, porque assegurou as Leoas no precioso quarto lugar geral.

Na grande final, a experiência do Niterói fez a diferença. Izzy, da Yaras, fez nada menos que 3 tries na decisão, enquanto Baby marcou o terceiro e crucial try do Nikity, que praticamente selava a sorte do jogo. Incontestáveis 26 x 05 e festa fluminense no Paraná. O rugby do Rio de Janeiro voltou a subir no lugar mais alto do rugby nacional.

As 4 equipes fixas de 2018 serão conhecidas no Torneio Qualificatório que será jogado em março, em local e data a serem anunciados.









Sábado, 02 de dezembro

09h00 – Niterói 38 x 00 Centauros

09h20 – Delta 15 x 00 Band Saracens

09h40 – Curitiba 26 x 00 Goianos

10h00 – Desterro 41 x 00 USP

10h20 – Leoas 24 x 07 Melina

10h40 – São José 27 x 05 SPAC

11h20 – Niterói 21 x 14 Band Saracens

11h40 – Delta 47 x 00 Centauros

12h00 – Curitiba 32 x 05 USP

12h20 – Desterro 36 x 00 Goianos

12h40 – Leoas 19 x 00 SPAC

13h00 – São José 19 x 14 Melina

13h40 – Niterói 12 x 17 Delta

14h00 – Band Saracens 45 x 00 Centauros

14h20 – Curitiba 17 x 07 Desterro

14h40 – USP 07 x 15 Goianos

15h00 – Leoas 17 x 19 São José

15h20 – SPAC 00 x 24 Melina

Classificação

Grupo A: 1 Delta (PI), 2 Niterói (RJ), 3 Band Saracens (SP), 4 Centauros (RS);

Grupo B: 1 Curitiba (PR), 2 Desterro (RS), 3 Goianos (GO), 4 USP (SP);

Grupo C: 1 São José (SP), 2 Leoas de Paraisópolis (SP), 3 Melina (MT), 4 SPAC (SP);

Domingo, 03 de dezembro

08h30 – Quartas Ouro – 1º x 8º – Delta 29 x 07 Melina

08h50 – Quartas Ouro – 4º x 5º – Desterro 00 x 31 Niterói

09h10 – Quartas Ouro- 2º x 7º – Curitiba 12 x 05 Band Saracens

09h30 – Quartas Ouro – 3º x 6º – São José 12 x 14 Leoas

09h50 – Semi Bronze – 9º x 12º – Goianos 07 x 10 Centauros

10h10 – Semi Bronze – 10º x 11º – SPAC 41 x 00 USP

11h00 – Semi Prata – Melina 12 x 19 Desterro

11h20 – Semi Prata – Band Saracens 05 x 19 São José

11h40 – Semi Ouro – Delta 07 x 26 Niterói

12h00 – Semi Ouro – Curitiba 05 x 19 Leoas

12h20 – Disputa de 11º – Goianos 26 x 05 USP

12h40 – Final Taça Bronze – Centauros 07 x 15 SPAC

13h50 – Disputa de 7º – Melina 17 x 22 Band Saracens – prorrogação

14h10 – Final Taça Prata – Desterro 19 x 12 São José

14h30 – Disputa de 3º – Delta 24 x 14 Curitiba

14h50 – Final Taça Ouro – Niterói 26 x 05 Leoas

Classificação final do circuito

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (05-06/08) Etapa 2 (16-17/09) Etapa 3 (07-08/10) Etapa 4 (28-29/10) Etapa 5 (18-19/11) Etapa 6 (03-04/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Niterói Niterói (RJ) 111 22 19 13 13 22 22 São José São José dos Campos (SP) 109 19 22 22 19 15 12 Curitiba Curitiba (PR) 95 17 15 12 17 19 15 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 84 13 17 9 9 17 19 Delta Teresina (PI) 84 12 13 15 15 12 17 Band Saracens São Paulo (SP) 79 10 8 19 22 10 10 Desterro Florianópolis (SC) 71 9 7 17 12 13 13 SPAC São Paulo (SP) 55 15 12 8 8 4 8 Melina Cuiabá (MT) 47 8 10 10 10 9 Vitória Vitória (ES) 31 7 9 6 9 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 24 6 6 4 8 USP São Paulo (SP) 23 5 2 5 1 5 5 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 19 4 5 3 7 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 14 3 3 2 6 Goianos Goiânia (GO) 13 7 6 Pasteur São Paulo (SP) 9 2 5 2 Charrua Porto Alegre (RS) 7 7 Centauros Estrela (RS) 7 7 Londrina Londrina (PR) 6 6 Stade Français Santiago (Chile) 4 4 Leoas do Ceará Fortaleza (CE) 3 3 Carioca Rio de Janeiro (RJ) 1 1 Iguanas São José dos Campos (SP) 1 1 Band Saracens "B" São Paulo (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º - 10 pts, 8º - 9 pts; 9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º - 6 pts; 12º - 5 pts; 13º - 4 pts; 14º - 3 pts; 15º - 2 pts; 16º - 1 pt.

Histórico

Ano Campeão Cidade (Estado) Competição 2008/09 Niterói Niterói (RJ) Campeonato Brasileiro 2009/10 SPAC São Paulo (SP) Campeonato Brasileiro 2010/11 SPAC São Paulo (SP) Campeonato Brasileiro 2011 SPAC São Paulo (SP) Campeonato Brasileiro 2012 SPAC São Paulo (SP) Super Sevens 2012/13 Desterro Florianópolis (SC) Brasil Sevens 2013 Desterro Florianópolis (SC) Super Sevens 2013 Desterro Florianópolis (SC) Brasil Sevens 2014 Desterro Florianópolis (SC) Super Sevens 2014 Charrua Porto Alegre (RS) Brasil Sevens 2015 Curitiba Curitiba (PR) Super Sevens 2016 Curitiba Curitiba (PR) Super Sevens 2017 Niterói Niterói (RJ) Super Sevens

Foto: Susi Seitz