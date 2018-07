O fim de semana foi também de decisão no sevens feminino Brasil no Rio de Janeiro e em Santa Catarina.

O Fluminense Feminino teve sua quinta e última etapa sendo jogada em Volta Redonda no domingo e o título ficou com o favorito Niterói, que conquistou simplesmente todas as etapas da temporada. Na decisão do último torneio, o Nikity se impôs sobre o Guanabara, que foi efetivamente a segunda melhor equipe do estado, por 31 x 05 – e 11º título estadual para o Niterói. Agora, os times do Rio esperam a confirmação do calendário nacional do Super Sevens.

Já o Desterro venceu a segunda e última etapa do Catarinense Feminino, realizado sábado em Criciúma. O poderoso clube de Florianópolis foi campeã da etapa sem sofrer um try sequer, deixando para trás Velho Oeste (de Chapecó), Criciúma e Joinville. O time de Chapecó foi o vice do estado.

Campeonato Fluminense Feminino – 5ª etapa

Dia 29/07/2018 – Grupo A: Niterói, Itaguaí e Volta Redonda / Grupo B: Guanabara, Rio Rugby, Carioca e Maricá

Local: Volta Redonda, RJ

10h00 – Rio Rugby 31 x 00 Carioca

10h22 – Guanabara 45 x 00 Maricá

10h44 – Niterói 27 x 00 Volta Redonda

11h20 – Maricá 29 x 14 Carioca

11h42 – Itaguaí 17 x 15 Volta Redonda

12h20 – Guanabara 27 x 05 Rio

12h42 – Niterói 34 x 00 Itaguaí

13h20 – Volta Redonda 20 x 05 Maricá – Disputa de 5º lugar

13h42 – Itaguaí 12 x 10 Rio – Disputa de 3º lugar

14h04 – Niterói 31 x 05 Guanabara – Final – Niterói campeão

Clube Cidade Pontos Etapa 1 (25/03) Etapa 2 (15/04) Etapa 3 (20/05) Etapa 4 (08/07) Etapa 5 (29/07) Niterói Niterói 150 30 30 30 30 30 Guanabara Rio de Janeiro 124 26 23 26 23 26 Rio Rugby Rio de Janeiro 112 23 20 23 26 20 Itaguaí Itaguaí 100 20 17 20 20 23 Volta Redonda Volta Redonda 83 17 15 17 17 17 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 26 26 UERJ Rio de Janeiro 26 13 13 Carioca Rio de Janeiro 26 11 15 UFF Niterói 22 15 7 Grêmio Náutico Maricá Maricá 15 15 Cachoeiras Cachoeira de Macacu 9 9

Dia 28/07/2018 – Participantes: Criciúma, Desterro, Joinville e Velho Oeste

Local: Campo do SATC – Criciúma, SC

13h00 – Criciúma 00 x 15 Velho Oeste

13h20 – Joinville 00 x 44 Desterro

14h20 – Criciúma 27 x 05 Joinville

14h40 – Velho Oeste 00 x 38 Desterro

15h40 – Joinville 05 x 24 Velho Oeste

16h00 – Desterro 38 x 00 Criciúma



1 Desterro (campeão), 2 Velho Oeste de Chapecó, 3 Criciúma, 4 Joinville;