Sábado foi de decisão no Rio de Janeiro com a grande final do Campeonato Fluminense entre Guanabara, campeão dos dois últimos ano, e o Niterói, maior campeão do estado, mas que não erguia a taça desde 2015. No ano passado, as decepções se acumularam no Nikity, mas o time foi a campo com a missão de provar que pode muito mais em 2018 e mostrou isso com uma afirmativa vitória por 22 x 03 para voltar a soltar o grito de campeão.

O Niterói não pensou duas vezes em ir aos postes quando era possível. O rubronegro inaugurou o placar com penal chutado por Gregório logo no começo e 10 minutos depois o scrum-half Delphino achou o espaço e cravou o try que deu 8 x 0 ao Nikity no placar. O Guanabara respondeu rápido com penal de Garros, mas imediatamente depois Gregório converteu novo penal, com o Niterói punindo a indisciplina dos cariocas. Antes do intervalo o mesmo Gregório converteu novo penal, abrindo 14 x 03.

O ponta Dittz recebeu amarelo no fim da primeira etapa, mas o Guana não soube aproveitar a vantagem numérica. E o segundo tempo começou como acabou o primeiro, com o Nikity arrancando mais um penal para abrir 17 x 03, que começavam a complicar de vez a vida do Guana. Aos 50′ veio o golpe fatal, com o segundo try rubronegro, de Dittz, logo após voltar a campo, escapando pela direita. 22 x 03 que se provaram intransponíveis. O Guanabara pressionou, teve seus momentos, mas a defesa do Niterói falou mais alto e o placar ficou inalterado até o apito final: 22 x 03, selando o 21º título fluminense do Niterói.

03 22

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Guanabara 03 x 22 Niterói – FINAL

Local: Campo A da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Maxambomba consegue seu melhor resultado na história

Enquanto isso, Maxambomba e Rio Rugby se enfrentaram pelo 3º lugar e em um jogo pegado e parelho o time da Baixada Fluminense arrancou um histórico resultado de 6 x 5, que assegurou ao clube o inédito terceiro lugar. Dois penais e muita força na defesa.

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Rio Rugby 05 x 06 Maxambomba – Decisão de 3º lugar

Local: Campo B da Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Taça Prata é do Itaguaí

Já na decisão da Taça Prata, o 5º lugar, o título foi do Itaguaí, que passou pela UFF em um jogo bom e apertado de 34 x 29.

Dia 16/06/2018 às 15h00 – Itaguaí 34 x 29 UFF – Final da Taça Prata (5º lugar)

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ