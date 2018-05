A última rodada da Fase Classificatória do Campeonato Gaúcho de Rugby XV 2018 (CGR 2018) promete fortes emoções. Mesmo que os semifinalistas já estejam definidos, um jogo tem um ingrediente importante. Em Caxias do Sul, Serra Gaúcha e Charrua se enfrentam para definir o segundo colocado. A posição garante o mando de campo na semifinal. No mesmo dia também será conhecido o campeão gaúcho na categoria juvenil. Todos os confrontos ocorrem neste sábado a partir da tarde.

Pelo mando de campo no mata-mata



Farrapos, Serra Gaúcha, Charrua e San Diego já estão classificados para as semifinais do Gauchão de Rugby XV 2018. Classificado em primeiro, o Farrapos encara o Planalto no Estádio da Montanha em Bento Gonçalves. O jogo que ocorre às 15h é para manter a invencibilidade e a liderança isolada.

O jogo decisivo da rodada acontece em Caxias do Sul. O Serra Gaúcha recebe o Charrua para definir quem termina a primeira fase na vice-liderança. A colocação é importante para ver quem vai decidir em casa a vaga na final. O Charrua está em segundo com 20 e o Serra Gaúcha em terceiro com 19 pontos. Portanto, quem vencer leva essa vantagem.

O San Diego já sabe que terá o Farrapos no caminho para ver se chega à final. Para encerrar a Classificatória, o clube programou um evento no Parque Marinha do Brasil. É o Sunset Rugby. Além da disputa pela categoria principal, às 18h30, jogos pelo Juvenil e amistoso feminino. Isso intercalado com momentos de descontração, com food trucks e música. Tudo iluminado pelo lindo pôr do sol no Rio Guaíba, que fica ao lado do Parque.

Para confirmar o título

Já o campeão do Gauchão Juvenil poderá ser conhecido neste sábado. Se vencer, o Brummers, com 26 pontos, não poderá mais ser alcançado pelos adversários. O Serra Gaúcha está em segundo com 20. Os confrontos dos juvenis ocorrem junto aos embates da categoria Principal.

O Brummers então encara o San Diego no evento no Marinha do Brasil, às 17h50. Para definir quem ficará com o vice-campeonato, o Serra Gaúcha encara o Charrua em casa. O Charrua está em terceiro com 19. Quem concorre ao terceiro lugar é o Farrapos. O time de Bento Gonçalves terá a vantagem de jogar em casa.

Há um jogo atrasado entre Universitário e Serra Gaúcha. A partida ainda está sem data definida para ocorrer. Mesmo se o Serra alcançar a mesma pontuação do Brummers, perde no critério de confronto direto.

Campeonato Gaúcho Série A – 7ª rodada

Dia 19/05/2018 às 15h00 – Farrapos x Planalto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2018 às 15h00- Serra Gaúcha x Charrua

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 19/05/2018 às 18h30 – San Diego x Brummers

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Campeonato Gaúcho M19 – 10s



Dia 19/05/2018 às 13h30 – Farrapos Branco x Planalto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2018 às 14h20 – Farrapos Verde x Planalto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 19/05/2018 às 14h00 – Serra Gaúcha x Charrua

Local: Ana Rech – Caxias do Sul, RS

Dia 19/05/2018 às 17h50 – San Diego x Brummers

Local: Parque da Marinha – Porto Alegre, RS

Foto: Nathália Ely/Comunicação FGR