Uma parceria entre as secretarias de Educação e Esportes, Lazer, Cultura e Turismo garantiu a realização dos Jogos Escolares 2018, em Nova Odessa, no interior paulista. Os jogos escolares serão disputados pelos alunos da fase II das Emeis (escolas municipais de Educação Infantil) e do 1º ao 5º das Emefs (escolas municipais de Ensino Fundamental), a partir do dia 20 de setembro.

Além do atletismo, vôlei adaptado, handebol, futsal e basquete, haverá apresentação inédita de Rugby Tag, como incentivo para que mais alunos pratiquem. A organização ficará por conta da CBRu.