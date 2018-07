O rugby XV está minguando fora do Sul e Sudeste. O Campeonato Nordestino (disputado sob várias alcunhas ao longo do tempo) acabou após 12 anos de história (e apenas a Bahia organizou seu estadual de XV neste ano). Já o Cerrado (Goiás, Distrito Federal e Tocantins) ficou sem uma competição de XV pela primeira vez em 9 anos. Em 2018, restaram a Liga Norte e a Taça Pantanal, que teve apenas participação de 2 clubes – Cuiabá e Primavera, ambos do Mato Grosso – e ausência dos sul-matogrossense pela primeira vez desde 2009.

A Liga Norte ( parecia que teria um ano melhor, com 4 clubes confirmados na competição. Porém, chegou agora a notícia de que Makuxi, de Roraima, e Porto Velho, de Rondônia, não poderão entrar em campo, por falta de atletas. Ou seja, a Liga Norte seguiu o destino da Taça Pantanal e conta somente com 2 clubes, GRUA, de Manaus, e Acemira, de Belém, que já fizeram uma partida e devem decidir o título na semana que vem.

Portanto, com dois torneios que na verdade são apenas uma taça entre dois times, as velhas ligas regionais do Brasil estão mortas – ao menos em 2018.

Liga Norte