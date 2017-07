Nesse sábado terá início a fase de grupos da Taça Tupi, a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro! São 12 clubes, de 6 estados diferentes, distribuídas em 3 grupos com 4 times cada, que jogarão entre si em turno e returno. As equipes brigarão por 8 vagas na primeira divisão do ano que vem, o que significa que os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 2 melhores 3ºs colocados serão promovidos à elite nacional de 2018. No entanto, somente os campeões de cada grupo e o melhor segundo colocado avançarão às semifinais, com a briga pelo título da Taça Tupi seguindo.

Vamos dar uma olhada nas equipes que estarão em campo? Hora de prévia!

Obs: os locais de jogos listados poderão sofrer mudanças.

Grupo A

Prévia (opinativo): Um mini campeonato paulista pela frente. É esse o Grupo A da Taça Tupi, que conta com 3 times de São Paulo e 1 do Paraná.

O favoritismo recai sobre o Band Saracens, que estará de fora da primeira divisão pela primeira vez desde os anos 90. O tradicional clube paulistano é inclusive o maior candidato ao título da Taça Tupi e apenas foi rebaixado no detalhe no ano passado, por conta de um início péssimo de Super 8. O Band reagiu no fim e fez grandes jogos na busca pela permanência. O resultado dessa reação foi um bom Campeonato Paulista neste ano, com o quinto lugar, deixando escapar vaga nas semifinais por conta de uma mísera conversão no jogo contra o São José.

O principal concorrente bandeirantino deverá ser o tradicional Rio Branco, com o qual o Band faz o famoso “Clássico das ideias” anualmente. No estadual, o dérbi acabou em 46 x 07 para o Band Saracens. A campanha dos Pelicanos foi sofrida no Paulista e lança preocupação sobre os tetracampeões brasileiros. O Rio Branco escapou do rebaixamento, mas só venceu o São Carlos. Pela frente, os Pelicanos terão na Taça Tupi o Templários, clube ascendente de São Bernardo, que lidera no momento o Paulista B, e o Pé Vermelho, de Londrina e região.

No ano passado, o Rio Branco encarou o Pé Vermelho e venceu no Paraná por 50 x 17. Porém, o Pé Vermelho claramente evoluiu, o que se provou com duas vitórias sobre justamente o São Carlos no Classificatório: 19 x 13 e 29 x 26. A se julgar pelo placar estreito que os Pelicanos tiveram contra o São Carlos, no Paulista, 30 x 22, o Pé Vermelho levará trabalho ao Rio Branco.

Já o Templários certamente estará também na briga pelo Super 16, mas terá entre julho e outubro nada menos que jogos em todos os finais de semana, por conta do Paulista B, o que significará um enorme desgaste para um clube debutante em torneios nacionais de XV. A promoção seria um feito épico, uma verdadeira cruzada.

Band Saracens

Cidade (Estado): São Paulo (SP)

Taça Tupi/Super 8 2016: 8º lugar no Super 8 (rebaixado)

Estadual 2017: 5º lugar no Campeonato Paulista





Pé Vermelho

Cidade (Estado): Londrina/Cambé (PR)

Taça Tupi/Super 8 2016: 3º lugar na fase de grupos da Taça Tupi

Estadual 2017: Vice campeão do Campeonato Paranaense





Rio Branco

Cidade (Estado): São Paulo (SP)

Taça Tupi/Super 8 2016: Semifinalista

Estadual 2017: 7º colocado no Campeonato Paulista





Templários

Cidade (Estado): São Bernardo do Campo (SP)

Taça Tupi/Super 8 2016: Não disputou

Estadual 2017: Líder do Campeonato Paulista Série B (em andamento)



Grupo B

Prévia (opinativo):O Grupo B é também um mini Campeonato Fluminense, com o BH Rugby de intruso. O equilíbrio promete ser absoluto, assim como é o Fluminense quando se trata de duelos entre Niterói, Guanabara e Rio Rugby.

O intruso mineiro, no entanto, é uma das grandes forças, pois o BH Rugby, além de seguir invicto no ano como o campeão de seu estadual, venceu o Guanabara no ano passado por 22 x 13 pela Taça Tupi. O BH tem história e é um dos clubes da segundona que recentemente esteve na primeira divisão (2013) e está sedento para voltar ao seu devido lugar.

Neste ano, foi justamente o Guanabara que venceu o Campeonato Fluminense, com uma vitória sobre o Niterói por épicos 37 x 30. O Guanabara é um dos clubes que mais cresceram nos últimos anos no país e conta com um largo trabalho de categorias de base. Porém, o clube carioca ainda precisa dar um passo adiante em torneios nacionais de XV, tendo feito campanhas apenas discretas na segunda divisão. No sevens, contudo, os franceses do Rio já mostraram o poder de seu elenco ficando no Top 8 do Super Sevens masculino neste ano.

No papel, entretanto, o favoritismo do grupo recaía no início do ano sobre o Niterói, que terminou o Super 8 em 2016 em penúltimo lugar e acabou rebaixado com derrota na Repescagem para a Poli. O Nikity é uma força nacional sempre presente na elite do Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos, porém, o clube já viveu dois rebaxamentos e perdeu a hegemonia no Campeonato Fluminense. Dificilmente o Niterói ficará de fora do Super 16, mas em jogo o que está para o hexacampeão nacional é voltar a brilhar no cenário nacional. A pressão está sobre o rubronegro do rugby.

Por fim, o tradicional Rio Rugby fará sua reaparição nos torneios nacionais de XV, tendo jogado a fase principal da Taça Tupi pela última vez em 2014, quando não fez boa campanha. Além da camisa, o Rio tem um grande trabalho na base também a seu favor, mas precisará de superação, já que não vence seus rivais Niterói e Guanabara desde 2013 em torneios oficiais de XV.

BH Rugby



Cidade (Estado): Belo Horizonte (MG)

Taça Tupi/Super 8 2016: 2º lugar na fase de grupos da Taça Tupi

Estadual 2017: Campeão do Campeonato Mineiro





Guanabara

Cidade (Estado): Rio de Janeiro (RJ)

Taça Tupi/Super 8 2016: 3º lugar na fase de grupos da Taça Tupi

Estadual 2017: Campeão do Campeonato Fluminense





Niterói

Cidade (Estado): Niterói (RJ)

Taça Tupi/Super 8 2016: 7º lugar no Super 8 (rebaixado)

Estadual 2017: Vice campeão do Campeonato Fluminense





Rio Rugby



Cidade (Estado): Rio de Janeiro (RJ)

Taça Tupi/Super 8 2016: Não disputou

Estadual 2017: 3º lugar no Campeonato Fluminense



Grupo C

Prévia (opinativo): Rio Grande do Sul contra Santa Catarina, é essa a tônica do Grupo C, que tem San Diego e Charrua do lado gaúcho, Joaca e Chapecó do lado catarinense.

O favoritismo no papel está com os times das terras de São Pedro, pois tanto San Diego como Charrua têm longo histórico na competição. O San Diego foi vice campeão da Taça Tupi em 2015 e semifinalista em 2016, sendo também o atual vice campeão gaúcho de 2016 e 2017. Os verdes de Porto Alegre aparecem como o time mais forte no momento na chave e dificilmente deixarão escapar a promoção.

Já o Charrua, vice campeão da segunda divisão nacional em 2013 e vice campeão gaúcho em 2015, tem estado abaixo de seu arquirrival nos últimos anos, mas vem mantendo uma distância mínima nos confrontos com o San Diego. No ano passado, o duelo pela Taça Tupi entre as duas potências do Rio Grande do Sul acabou em 25 x 19 para os verdes, ao passo que no último estadual foram dois trunfos apertados para o San Diego, 11 x 00 e 21 x 14. O Charrua, cujo lema “Não tá morto quem peleia” é motor de renovação, sabe que a Taça Tupi deste ano é central para sua história, depois de flertar por tantos anos com uma promoção à elite nacional que nunca ocorreu. É a hora do Charrua dar o passo adiante.

Na cola dos dois gaúchos, os catarinenses prometem batalhas duras até o fim pelas inéditas promoções. O Joaca é forte, baseado em Floripa, onde a CBRu conta com uma academia de alto rendimento. Os manezinhos azuis vem crescendo com solidez e consistência e já mostraram que podem ir longe na Taça Tupi após vencerem o Brummers por dois anos seguidos no Classificatório. No ano passado, o Joaca caiu contra o San Diego por 36 x 00 e contra o Charrua por 19 x 08, mas superaram o Serra (hoje SC Rugby), fechando sua participação em terceiro em um grupo muito forte.

E o que dizer do Chapecó? Debutando no torneio, o time do Oeste venceu o terceiro colocado do Gaúcho 2017, o SC Rugby, duas vezes, por 22 x 17 e 27 x 12. Feitos grandes o bastante para credenciarem o Chapecó a brigar pela promoção e a deixar os favoritos gaúchos mais do que cautelosos.

Chapecó

Cidade (Estado): Chapecó (SC)

Taça Tupi/Super 8 2016: Não disputou

Estadual 2017: 3º lugar no Campeonato Catarinense (em andamento)





Charrua



Cidade (Estado): Porto Alegre (RS)

Taça Tupi/Super 8 2016: 2º lugar na fase de grupos da Taça Tupi

Estadual 2017: 4º lugar no Campeonato Gaúcho





Joaca

Cidade (Estado): Florianópolis (SC)

Taça Tupi/Super 8 2016: 4º lugar na fase de grupos da Taça Tupi

Estadual 2017: 2º lugar no Campeonato Catarinense (em andamento)





San Diego



Cidade (Estado): Porto Alegre (RS)

Taça Tupi/Super 8 2016: Vice campeão da Taça Tupi

Estadual 2017: Vice campeão do Campeonato Gaúcho



Resultados da Fase classificatória e próximos jogos

Dia Hora Local Casa X Adversário Fase/Grupo 01/07/2017 13:00 Fazenda Experimental da Ressacada/UFSC - Florianópolis, SC Joaca 44 X 17 Brummers Classificatório 01/07/2017 14:00 Arena Paulista de Rugby - São Paulo, SP Templários 24 X 08 Itaguaí Classificatório 01/07/2017 15:00 USP São Carlos - São Carlos, SP São Carlos 13 X 19 Pé Vermelho Classificatório 01/07/2017 15:00 Campo da Barra - Ouro Preto, MG Inconfidentes 18 X 32 Rio Rugby Classificatório 01/07/2017 15:00 Campo da Cordilheira Alta - Chapecó, SC Chapecó 22 X 19 SC Rugby Classificatório 08/07/2017 10:00 Centro Municipal Esportivo – Ivoti, RS Brummers 20 X 21 Joaca Classificatório 08/07/2017 13:00 Campo da UFRRJ - Serópedica, RJ Itaguaí 20 X 40 Templários Classificatório 08/07/2017 15:00 Centro Esportivo de Cambé - Cambé, PR Pé Vermelho 29 X 26 São Carlos Classificatório 08/07/2017 15:00 Campo da UFRRJ - Serópedica, RJ Rio Rugby 39 X 11 Inconfidentes Classificatório 08/07/2017 15:00 Centro Esportivo Antônio Barroso Filho - Caxias do Sul, RS SC Rugby 12 X 27 Chapecó Classificatório 29/07/2017 Pé Vermelho X Band Saracens Grupo A 29/07/2017 Templários X Rio Branco Grupo A 29/07/2017 Guanabara X Niterói Grupo B 29/07/2017 Rio Rugby X BH Rugby Grupo B 29/07/2017 Joaca X San Diego Grupo C 29/07/2017 Chapecó X Charrua Grupo C 05/08/2017 Band Saracens X Rio Branco Grupo A 05/08/2017 Pé Vermelho X Templários Grupo A 05/08/2017 Niterói X BH Rugby Grupo B 05/08/2017 Guanabara X Rio Rugby Grupo B 05/08/2017 San Diego X Charrua Grupo C 05/08/2017 Joaca X Chapecó Grupo C 12/08/2017 Templários X Band Saracens Grupo A 12/08/2017 Pé Vermelho X Rio Branco Grupo A 12/08/2017 Rio Rugby X Niterói Grupo B 12/08/2017 Guanabara X BH Rugby Grupo B 12/08/2017 Chapecó X San Diego Grupo C 12/08/2017 Joaca X Charrua Grupo C 19/08/2017 Band Saracens X Pé Vermelho Grupo A 19/08/2017 Rio Branco X Templários Grupo A 19/08/2017 Niterói X Guanabara Grupo B 19/08/2017 BH Rugby X Rio Rugby Grupo B 19/08/2017 San Diego X Joaca Grupo C 19/08/2017 Charrua X Chapecó Grupo C 26/08/2017 Rio Branco X Band Saracens Grupo A 26/08/2017 Templários X Pé Vermelho Grupo A 26/08/2017 BH Rugby X Niterói Grupo B 26/08/2017 Rio Rugby X Guanabara Grupo B 26/08/2017 Charrua X San Diego Grupo C 26/08/2017 Chapecó X Joaca Grupo C 02/09/2017 Band Saracens X Templários Grupo A 02/09/2017 Rio Branco X Pé Vermelho Grupo A 02/09/2017 Niterói X Rio Rugby Grupo B 02/09/2017 BH Rugby X Guanabara Grupo B 02/09/2017 Charrua X Joaca Grupo C 02/09/2017 San Diego X Chapecó Grupo C 09/09/2017 X Semifinal 09/09/2017 X Semifinal 16/09/2017 X FINAL

Histórico

Ano Campeão Cidade (Estado) Promovidos (Cidade/Estado) Nome da competição 2004 Varginha Varginha (MG) - - Série B 2005 Curitiba Curitiba (PR) Curitiba (Curitiba/PR) RJ Union (Rio de Janeiro/RJ) Série B 2006 Rio Branco São Paulo Rio Branco (São Paulo/SP) - Copa do Brasil 2007 BH Rugby Belo Horizonte (MG) BH Rugby (Belo Horizonte/MG) Orixás (Salvador, BA) Copa do Brasil 2008 SPAC São Paulo (SP) SPAC (São Paulo, SP) Pasteur (São Paulo, SP) Copa do Brasil 2009 BH Rugby Belo Horizonte (MG) - - Copa do Brasil 2010 Farrapos Bento Gonçalves (RS) Farrapos (Bento Gonçalves/RS) BH Rugby (Belo Horizonte/MG) Copa do Brasil 2011 Ilhabela Ilhabela (SP) - - Copa do Brasil 2012 Tornados Indaiatuba (SP) - - Copa do Brasil 2013 Alecrim Natal (RN) Alecrim (Natal/RN) - Copa do Brasil 2014 Jacareí Jacareí (SP) Jacareí (Jacareí/SP - Taça Tupi 2015 Niterói Niterói (RJ) Niterói (Niterói/RJ) - Taça Tupi 2016 Jacareí Jacareí (SP) Jacareí (Jacareí/SP) Poli (São Paulo/SP) Taça Tupi 2017 - - - Taça Tupi

Foto: Daniel Venturole – Band Saracens x Rio Branco