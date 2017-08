Pela 5ª rodada do Campeonato Baiano de Rugby de XV, o Galícia Orixás venceu por 34 a 10 o Ymborés de Vitória da Conquista e sagrou-se campeão estadual de 2017 de forma antecipada.

Atuando no Parque Santiago, o Ymborés saiu na frente convertendo os primeiros pontos no jogo através de um try. Daí em diante só deu Galícia com arrancadas pelos dois lados do campo e com troca de passes rápidos para converter os pontos. No final dos 40 minutos, o Granadeiro já vencia por 12 a 5.

No segundo tempo, o Azulino continuou mandando no jogo convertendo mais 12 pontos, enquanto seu adversário só conseguiu chegar a mais um try próximo ao apito final.

Após a partida, jogadores, comissão técnica e torcedores comemoraram no campo do Parque Santiago o quarto título estadual de rugby da categoria, já que o clube havia vencido o título em 2013, 2014 e 2016. Em 2015, a taça estadual ficou com os Toruks de Porto Seguro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O troféu, que ficará em exposição no Parque Santiago, será entregue na próxima e última partida contra o Itabuna Rugby Club entre os dias 26 e 27 de agosto. Local do jogo e horário ainda será definido pela Federação de Rugby da Bahia.

Campeonato Baiano

Dia 05/08/2017 – Orixás Galícia 34 X 10 Ymborés

Local: Parque Santiago – Salvador, BA

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Orixás Galícia Salvador 21 5 4 0 1 4 1 254 55 199 Ymborés Vitória da Conquista 14 5 3 0 2 2 0 159 73 86 Porto Seguro Porto Seguro 14 5 3 0 2 2 0 172 105 67 Itabuna Itabuna 0 5 0 0 5 0 0 6 358 -352

Texto e foto: Galícia Orixás