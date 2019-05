Cada vez mais estamos jogando o melhor rugby que o Brasil já teve em sua história, fato que nos faz almejar vitórias e a tão sonhada classificação para a Copa do Mundo. Contra o Uruguai XV era uma dessas partidas que até mesmo os uruguaios estavam crendo que teriam muito trabalho – até por vir como uma seleção cujo os jogos não iriam valer pontos no ranking mundial – mas a partida que foi vista na terra do cachorro-quente foi que os Tupis ainda precisam desenvolver áreas do jogo para conseguir uma vitória diante dos Teros.

Devido ao jogo da seleção, o principal jogo da rodada teve quase um time inteiro de desfalques contado Poli e São José juntos! O que não impediu de ser uma partidaça no CEPEUSP!

Outro grande destaque é o Farrapos campeão gaúcho! Vitória por 29 x 08 em cima do guerreiros do Serra Gaúcha na grande decisão no Estádio da Montanha. Décimo título seguido invicto dos alviverdes!