Foi sob névoa e garoa que a sexta edição do Sanca Sevens se iniciou no último sábado, 24, no Campo de Água Vermelha. Era um clima mais que agradável para se jogar rugby!

O torneio desse ano contou com disputas na categoria masculino e na categoria veterano, totalizando 10 equipes e 18 jogos. A primeira partida foi entre São Carlos e CAASO, num embate entre conterrâneos. Depois, em mais um jogo entre companheiros, UFSCar enfrentou o Locomotiva. Ainda haveriam, como destaques, as partidas entre os veteranos do São Carlos e do Locomotiva, Hipopótamos MMXV e Maria Fumaça, respectivamente, e o jogo entre Paraba 7s e White River 7s, equipes que contavam com atletas de tradicionais equipes da capital paulista.

Com duas vitórias cada, São Carlos, Paraba 7s e UFSCar se classificaram para a Taça Ouro. A quarta e última vaga acabou por ficar com o Chupa Cabras 1 que, apesar de ter vencido uma partida e perdido outra como o White River 7s, teve um saldo melhor de pontos.

A tarde, pela primeira semifinal da Taça Prata, CAASO e White River 7s se enfrentaram e a equipe uspiana demonstrou crescimento, mas, ainda assim, não foi párea para os paulistanos. Na outra semifinal desta Taça, Locomotiva venceu o Chupa Cabras 2 e fez uma grande final contra o White River 7s. Na disputa de terceiro da Taça, outro jogo bem disputado entre CAASO e Chupa Cabras 2, que terminou com vitória da equipe de Bauru.

Na Taça Ouro, o São Carlos enfrentou o Chupa Cabras 1 e acabou levando o seu primeiro try na competição. Ainda assim, a equipe passou pelos baurueses e fez final contra o Paraba 7s, reeditando a final de 2016 e a lendária semifinal de 2017. Os paulistanos haviam passado pela UFSCar na outra semi e estes, na disputa de terceiro lugar, acabaram por vencer o Chupa Cabras 1. Vejam os resultados e a classificação final:

Resultados

Jogo 1 – São Carlos 42 x 0 CAASO

Jogo 2 – UFSCar 24 x 5 Locomotiva

Jogo 3 – Paraba 7s 37 x 0 Chupa Cabras 2

Jogo 4 – Chupa Cabras 1 5 x 19 White River 7s

Jogo 5 – Hipopótamos MMXV 0 x 17 Maria Fumaça

Jogo 6 – São Carlos 40 x 0 Locomotiva

Jogo 7 – UFSCar 19 x 0 Chupa Cabras 2

Jogo 8 – Paraba 7s 31 x 12 White River 7s

Jogo 9 – Chupa Cabras 1 26 x 7 CAASO

Jogo 10 – White River 7s 37 x 14 CAASO – semifinal Taça Prata

Jogo 11 – Chupa Cabras 2 12 x 24 Locomotiva – semifinal Taça Prata

Jogo 12 – São Carlos 33 x 5 Chupa Cabras 1 – semifinal Taça Ouro

Jogo 13 – Paraba 7s 27 x 0 UFSCar – semifinal Taça Ouro

Jogo 14 – Maria Fumaça 33 x 0 Hipopótamos MMXV

Jogo 15 – CAASO 12 x 19 Chupa Cabras 2 – terceiro lugar Taça Prata

Jogo 16 – White River 7s 17 x 24 Locomotiva – final Taça Prata

Jogo 17 – Chupa Cabras 1 12 x 21 UFSCar – terceiro lugar Taça Ouro

Jogo 18 – São Carlos 7 x 24 Paraba 7s – final Taça Ouro

Classificação final

masculino

1 Paraba 7s

2 São Carlos

3 UFSCar

4 Chupa Cabras 1

5 Locomotiva

6 White River 7s

7 Chupa Cabras 2

8 CAASO