O fim de semana foi de celebração em dose dupla para o Paraná, que pela primeira vez viu seus dois representantes saírem vitoriosos na elite nacional e viu seu atual campeão estadual, o Curitiba, classificar-se para a próxima fase com duas rodadas de antecedência. A briga pela segunda vaga, que irá para a repescagem contra o terceiro do grupo D, esquentou, e deve ir até o final da fase de grupos.

Curitiba vence com tranquilidade em São Paulo

Depois de sofrer no scrum mas sair com a vitória em casa, foi a vez dos Touros visitarem o SPAC abrindo o segundo turno do Super 16, mas ao contrário do que se viu nas rodadas anteriores, o Curitiba foi supremo em todos os quesitos, e dominou a partida do início ao fim. Stefano abriu o placar para os visitantes aos 6′ depois de scrum pela esquerda do campo e Martin começou seu show nos chutes com um penal e depois guardando o seu try em infiltração pelo centro, abrindo 15 a zero com 30′ de jogo. Ainda houve tempo para Henrique ampliar a contagem finalizando o pick and go do pack curitibano, ms Franklin Rios manteve o SPAC vivo em uma das poucas subidas que levaram perigo ao adversário, apoiando no limite da ponta sob forte marcação.

O segundo tempo, o domínio do Curitiba se fez ainda mais evidente, impedindo o SPAC de chegar aos seus 22m defensivos. Martin em novo penal aos 8′ e Gabriel Domingues com lindo try em corrida de 50m aos 10′ deram tranquilidade para os visitantes, e os avançados também fizeram a sua parte, seguros em todas as formações e anotando duas vezes, com Henrique na ponta e Strapasson no jogo de base. Antes do apito final, Martin ainda guarodu um drop goal de mais de 30m, fechando com chave de ouro a partida.

Pé Vermelho vence a primeira no Super 16



Depois de amargar derrotas para o Templários nos três últimos encontros, o Pé Vermelho fez valer seu mando de casa e quebrou o tabu com estilo, com uma vitória segura que mantém a equipe na luta pela classificação.

Logo nos minutos iniciais do primeiro tempo, o Pé Vermelho abriu boa vantagem. Foram três tries anotados por Fernando Marques, Lucas Branco e Fábio, além de dois chutes de bonificação convertidos por Lucas Vinhas. O Templários chegou a esboçar uma reação, com um try de Daniel. O time londrinense, porém, acabou com qualquer esperança dos visitantes. Gabriel Sanches, Caio, Fernando Mazon e Lucas Branco pontuaram com outros quatro tries, Lucas Vinha converteu as bonificações e o placar do primeiro tempo ficou em 47 a 5.

Na etapa final, o jogo ficou mais estudado. Mesmo assim, o Pé Vermelho não diminuiu o ritmo. Os jogadores Fernando Marques, três vezes, e Matheus Queiroz, computaram quatro tries para os donos da casa. Lucas Vinhas, Lucas Branco e Matheus Queiroz, duas vezes, converteram as bonificações. O Templários só cruzou o campo adversário mais duas vezes, em tries de Heitor Filipucci e Matheus Baldasin.

Além de conquistar quatro pontos pela vitória, o time londrinense ainda somou mais um ponto na classificação geral em virtude da bonificação ofensiva.

Deixamos a “lanterna”. O objetivo agora é conquistar vitórias para continuar sonhando com a classificação para a próxima fase. Isso vai ser possível se mantivermos nosso padrão de alto nível – comemora o técnico do Pé Vermelho Rugby, William Heckler.

A equipe do interior paranaense volta a entrar em campo no próximo sábado, dessa vez contra o SPAC, na capital paulista, enquanto o Templários vai a Curitiba jogar suas últimas fichas contra a melhor campanha do Super 16.

Resultados

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Pé Vermelho 75 x 15 Templários

Árbitro: Pedro Santos

Local: Aterro Igapó – Londrina, PR

Dia 18/08/2018 às 15h00 – SPAC 05 x 50 Curitiba

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares: Fernando Zemann e Roger Santesso

Local: SPAC – São Paulo, SP