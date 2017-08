Nesse momento o Pasteur divide a segunda colocação do Super 8 com os Farrapos de Bento Gonçalves, ambos os times com duas vitórias e uma derrota. Apesar da boa campanha, o clube paulista precisou fazer mudanças em sua comissão técnica. Veja abaixo a nota oficial do clube, enviada em primeira mão:

“É com muita tristeza que anunciamos a saída do técnico Patrice Sablé. O treinador está com problemas pessoais, fazendo seu retorno à França inevitável. Patrice botou o galo no peito e se dedicou totalmente ao clube desde a sua chegada e sua atuação foi essencial em nossa campanha do Super 8. Somos gratos por sua entrega ao Pasteur e desejamos o melhor tanto em sua vida pessoal como sua carreira profissional.

Aproveitamos também para anunciar Philippe Benetton como nosso novo treinador. O francês tem uma longa história no rugby: como jogador, ele representou a Seleção Francesa 59 vezes, marcou 7 tries e somou 34 pontos no total; sua carreira como treinador começou em 2005 nas categorias de base do time nacional da França e seguiu em alguns clubes da primeira divisão francesa.

Temos grande confiança no conhecimento e na experiência de Benetton, que mostrou grande interesse em se mudar para o Brasil e explorar novas experiências no mundo do rugby. Philippe chegou no Brasil hoje e com a comissão técnica renovada, seguimos em busca de nosso 3º título brasileiro no Super 8.”