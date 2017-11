Neste fim de semana, São José dos Campos foi o palco da etapa final da Copa SP Feminina, competição feminino de sevens de desenvolvimento, que consistiu em três torneios neste segundo semestre.

A etapa foi organizada pelo Iguanas, no Complexo Esportivo João do Pulo, e contou com disputas M19 e M17 também. No sábado, as juvenis tiveram todas as suas partidas e quem falou mais alto foi o Jacareí, no M19, e as Leoas de Paraisópolis, da capital, no M16. No primeiro semestre, no Circuito Paulista, o M16 havia também fica com as Leoas, mas o M19 havia sido do São José, com as Jacarés dando a volta por cima agora.

No adulto, o sábado largou com Rio Branco e Piratas sendo as únicas equipes com 3 vitórias em 3 jogos. A disputa mais acirrada ficou com o Grupo C, que teve Flamengo-Guarulhos e Pasteur empatando e o primeiro lugar cabendo ao time de Guarulhos.

No domingo, as quartas de final começaram como esperado, com as vitórias dos times que estavam ainda invictos. Nas semifinais as Galetas do PAC e as Pelicanas do Rio Branco se encararam no jogo decisivo, porque uma vitória para o Rio Branco significava o título geral para as Pelicanas, enquanto para o Pasteur só a vitória manteria o clube na luta pelo título geral. E o Pasteur conseguiu um sofrido triunfo por 7 x 5, deixando o Rio Branco na torcida por uma derrota do PAC na final. Na outra semifinal, deu Piratas de Americana sobre o Flamengo, 10 x 05.

O Rio Branco fez sua parte na decisão de 3º lugar, 24 x 17, jogando a pressão sobre o Pasteur. Na decisão, as Galetas cresceram e conseguiram o precioso 15 x 12, no aperto, erguendo a taça do torneio e do circuito.

Resultados

Sábado, 04 de novembro – Campo 1

10h00 – UFABC Leprechauns 21 x 27 ABC

10h20 – Rio Branco 27 x 12 São Jorge

10h40 – Taubaté 24 x 10 Iguanas

11h00 – Piratas 27 x 05 Wallys

11h20 – Pasteur 22 x 05 SP Barbarians

11h40 – Flamengo-Guarulhos 26 x 17 Lenks

12h00 – UFABC Leprechauns 10 x 17 São Jorge

12h20 – Rio Branco 29 x 07 ABC

12h40 – Taubaté 19 x 12 Wallys

13h00 – Iguanas 00 x 17 Piratas

13h20 – Pasteur 27 x 05 Lenks

13h40 – Flamengo-Guarulhos 35 x 00 SP Barbarians

14h00 – Rio Branco 22 x 10 UFABC Leprechauns

14h20 – ABC 07 x 15 São Jorge

14h40 – Piratas 21 x 17 Taubaté

15h00 – Iguanas 07 x 12 Wallys

15h20 – Flamengo-Guarulhos 12 x 12 Pasteur

15h40 – Lenks 07 x 10 SP Barbarians

Grupo A: 1 Rio Branco, 2 São Jorge, 3 ABC, 4 UFABC Leprechauns

Grupo B: 1 Piratas, 2 Taubaté, 3 Wallys, 4 Iguanas

Grupo C: 1 Flamengo-Guarulhos,, 2 Pasteur, 3 SP Barbarians, 4 Lenks

Sábado, 04 de novembro – Campo 2

11h00 – São José 05 x 38 Leoas – M16

11h20 – Jacareí A 39 x 00 Jacareí B – M16

11h40 – São José 27 x 05 Leoas – M19

12h00 – Jacareí 46 x 00 Iguanas – M19

12h40 – São José 00 x 15 Jacareí A – M16

13h00 – Leoas 29 x 00 Jacareí B – M16

13h20 – São José 05 x 26 Jacareí – M19

13h40 – Leoas 43 x 00 Iguanas – M19

14h20 – São José 20 x 07 Jacareí B – M16

14h40 – Jacareí A 00 x 24 Leoas – M16

15h00 – São José 18 x 10 Iguanas – M19

15h20 – Jacareí 26 x 12 Leoas – M19

Classificação final M19: 1 Jacareí, 2 São José, 3 Leoas, 4 Iguanas

Classificação final M16: 1 Leoas, 2 Jacareí A, 3 São José, 4 Jacareí B

Domingo, 05 de novembro

10h00 – Quartas Ouro – Rio Branco 12 x 05 Barbarians

10h20 – Quartas Ouro – Pasteur 22 x 00 Taubaté

10h40 – Quartas Ouro – Piratas 17 x 00 Wallys

11h00 – Quartas Ouro – Flamengo-Guarulhos 26 x 07 São Jorge

11h20 – Semi Bronze – UFABC Leprechauns 28 x 12 Iguanas

11h40 – Semi Bronze – ABC 05 x 25 Lenks

12h00 – Semi Prata – Barbarians 07 x 31 Taubaté

12h20 – Semi Prata – Wallys 33 x 00 São Jorge

12h40 – Semi Ouro – Rio Branco 05 x 07 Pasteur

13h00 – Semi Ouro – Piratas 10 x 05 Flamengo-Guarulhos

13h20 – Disputa de 11º – ABC 26 x 00 Iguanas

13h40 – Final Bronze – UFABC Leprechauns 26 x 05 Lenks

14h00 – Disputa de 7º – Barbarians 17 x 00 São Jorge

14h20 – Final Prata – Wallys 24 x 19 Taubaté – prorrogação

14h40 – Disputa de 3º – Rio Branco 24 x 17 Flamengo-Guarulhos

15h00 – Final Ouro – Piratas 12 x 15 Pasteur

Classificação final