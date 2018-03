A elite do Rugby paulista entra em campo em peso nesse fim de semana com quatro jogos e clássicos.

Líder, a Poli vai até o SPAC enfrentar o decano bretão que quer contar com o apoio da torcida para entrar no G4. Mas será uma tarefa imensa para o alviceleste. As duas equipes mudaram muito desde o último confronto entre elas (um suado 27 a 26 para o SPAC no Super 8). Enquanto a Poli trouxe importantes reforços que já mostraram sua qualidade na rodada anterior, o SPAC se voltou para as origens com um elenco formado por atletas da casa que até agora correspondeu nos momentos difíceis, mas terá pela frente o ataque fulminante dos politécnicos como maior desafio.

Na Arena Paulista de Rugby, é dia de rodada dupla. O Pasteur tenta o segundo triunfo seguido na competição e confirmar o bom momento diante do Templários, que precisa se reerguer da dura derrota diante da Poli na última rodada, buscando ao menos o primeiro ponto na tabela de classificação. Depois, é a vez de Rio Branco e Band Saracens reviverem o “Clássico das Ideias”, e a promessa é de um equilíbrio maior do que o registrado no triunfo bandeirantino na Taça Tupi em 2017, um sonoro 78 a 0 sobre os Pelicanos. As duas equipes vem de derrotas para times do vale e estão separadas por apenas três pontos, e uma nova derrota pode dificultar as chances de classificação dos dois clubes, que ficaram na primeira fase ano passado.

No Vale é dia de clássico. O Jacareí recebe o São José no jogo que promete ser o mais equilibrado da rodada e isso se vê nos números. Em 2017 foram 3 jogos entre os clubes irmãos, com uma vitória para cada lado e um empate. Curiosamente, os papéis se inverteram com a jovem equipe dos Jacarés somando maior experiência no conjunto e os joseenses com alguns nomes consagrados e uma promissora e cada vez mais madura categoria de base regida por Duda Padilla, mentor dessa geração e que conhece bem os pontos forte de seu elenco.

Campeonato Paulista A – Semana 5

Dia 24/03/2018 às 15h – SPAC X Poli

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Tomás de Goycochea

4º árbitro: Erika Weiss

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 24/03/2018 às 15h – Jacareí X São José

Árbitro: Murilo Bragotto

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Fernando Zemann

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 24/03/2018 às 15h15 – Pasteur X Templários

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Roger Santesso

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 24/03/2018 às 17h – Rio Branco X Band Saracens

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Série C tem duelo isolado com estreias

O domingo reserva apenas um jogo na Série C dedicado à estreia de Iguanas e União Rugby Alphaville em São José dos Campos. Os donos da casa chegam promovidos da divisão de Desenvolvimento e vem em um trabalho de base de longo prazo, enquanto o URA terá a seu favor a experiência do elenco, novamente reunido após a cisão que originou o Barueri, mas precisará superar os fatores extra-campo para mostrar o potencial de um clube que disputou a Série A apenas dois anos atrás e tem condições de de voltar..

Campeonato Paulista C – Semana 2

Dia 25/03/2018 às 10h – Iguanas X União Rugby Alphaville

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Foto: Adriano Matos