O Paulista B volta com tudo nesse fim de semana, com a estreia das últimas equipes e quatro jogos onde capital e interior medem forças: o Tornados de Indaiatuba parte na busca da ponta em visita ao Urutu da capital; o ABC recebe o Wallys de Jundiaí; o Cougars de Vinhedo recebe o São Bento; e o Tucanos de São Joaõ da Vista vai a Americana pegar o Piratas.

A Arena Paulista de Rugby recebe ABC e Wallys, ambos em busca da reabilitação. Um dos favoritos da temporada, os Carneiros sofreram um baque com uma derrota contundente diante do Tornados de Indaiatuba e agora joga novamente em casa em busca da vitória contra o Wallys, que caiu diante do São Carlos em partida equilibrada em sua estreia. Se o roteiro desse sábado seguir o do ano passado, o público pode esperar uma partida emocionante, já que o único confronto entre as equipes terminou com vitória do Wallys por 33 a 30 em 2017.

No CEPEUSP, o Urutu tenta quebrar a sequência de derrotas diante do Tornados e vencer a primeira do ano, mas terá pela frente a equipe que fez a melhor estreia da divisão desde 2015 e vem embalada para manter a liderança. A diferença entre as equipes diminuiu na última temporada e os elencos não sofreram grandes alterações, então a expectativa é de mais um bom duelo.

No interior paulista, quatro equipes estreiam em duelos tradicionais e com muito em comum. Em Vinhedo, o Cougars recebe o São Bento, uma rivalidade iniciada na Série C e que seguiu acirrada com a promoção de ambos no mesmo ano, em 2016. Jogando em casa ou fora, a vantagem é do time da capital, que venceu os últimos três confrontos entre as equipes e sempre terminou na frente dos anfitriões desse fim de semana desde que estrearam na Série B.

Americana, por sua vez, recebe dois clubes que fazem sua primeira partida na divisão, mas travaram bons jogos na Série C com uma vitória para cada lado no histórico recente (o Piratas está invicto em casa contra o Tucanos). Em comum, o bom trabalho de base, onde o Piratas leva vantagem, tendo disputado o Paulista M17 no último ano.

Campeonato Paulista B – Semana 2

Dia 14/04/2018 às 15h – Piratas X Tucanos

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Elisângela Maranin e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Ricardo Marzano

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 14/04/2018 às 15h – Urutu X Tornados

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Lucas Saccomanno e Marcos Saccomanno

4º árbitro: Cíntia Saccomanno

Local: CEPEUSP – São Paulo, SP

Dia 14/04/2018 às 16h30 – ABC X Wallys

Árbitro: Mariana Wyse

Auxiliares de linha: Renata Martinez e Luiz Henrique

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 15/04/2018 às 14h – Cougars X São Bento

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Erick Rist

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do Planalto – Vinhedo, SP