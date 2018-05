Três jogos movimentam a Série C do Paulista nesse fim de semana com partidas entre os seis primeiros colocados na classificação e a possibilidade de muito sobe-e-desce na tabela, com os líderes jogando fora de casa.

No sábado, a líder FEA vai até Campinas para encarar o Jequitibá, duelo de invictos no campeonato que promete equilíbrio, com campanhas bem semelhantes até aqui. Qualquer que seja o lado vitorioso, poderá celebrar um marco em suas campanhas, igualando a melhor campanha na história dos clubes (FEA em 2016, Jequitibá em 2015), motivação a mais as equipes deixarem tudo em campo. Renan Trzezniowski, artilheiro da competição, liderará os representantes de Paulínia, enquanto Maurício Zotarelli, com quatro tries, vem sendo o destaque ofensivo dos FEAnos.

No domingo, os estreantes do Iguanas fazem seu primeiro duelo fora de casa na Série C, e querem seguir surpreendendo os rivais mais experientes, mas terão pela frente o Jaguars em Jaguariúna, uma equipe que mesmo com uma derrota no ano, tem mostrado força tanto no ataque quanto na defesa, ranqueado em 1º lugar nos dois quesitos. Mesmo vencendo por pequenas margens, os Iguanas tem feito o suficiente para conquistar bônus preciosos e o desafio inédito será uma prova a mais para a maturidade da equipe.

Lechuza e Armada completam a rodada buscando confirmar a recuperação na tabela, após derrotas na estreia. O triunfo das Corujas diante do Tatuapé mostrou que o campeão da Série B em 2015 terá forças para lutar pelo título, e os alvinegros da Baixada Santistas contam com o fator casa, onde não perdem desde setembro do ano passado, para garantir mais cinco pontos na tabela.

- Continua depois da publicidade -

Ribeirão Preto estreia na Série D nesse fim de semana

O último clube da Série D faz sua estreia nesse fim de semana, na segunda rodada da divisão agitando o interior paulista que chega com dois duelos inéditos.

O elenco experiente do Ribeirão Preto terá um duelo difícil pela frente, recebendo o Pinda, que tenta levar o segundo triunfo consecutivo para o Vale, que pode lhe garantir a liderança da competição. No outro confronto da rodada, o Taubaté recebe o Piracicaba, em partida que vale a reabilitação para as duas equipes, derrotadas na estreia. Em um campeonato de pontos corridos, um novo tropeço pode complicar as pretensões de ambos na sequência do torneio.

Leões de Paraisópolis recebe Guarulhos no duelo isolado da rodada

A divisão de Desenvolvimento terá apenas um jogo nesse fim de semana, com um duelo de extremos na tabela. O líder Leões de Paraisópolis vai à campo para manter o 100% de aproveitamento diante do Guarulhos, que perdeu para o Ilhabela em jogo equilibrado na estreia e precisa da vitória para se aproximar da briga pela liderança.

Campeonato Paulista C – semana 6

Dia 05/05/2018 às 15h30 – Jequitibá X FEA

Árbitro: Raphael Santana

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4º árbitro: Mirko Weber

Local: C.T. Jequitibá Rugby Clube – Paulínia, SP

Dia 06/05/2018 às 10h – Jaguars X Iguanas

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Jefferson Santana

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Dia 06/05/2018 às 15h30 – Armada X Lechuza

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Fernando Joaquim e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Campo do Oriental – Praia Grande, SP

Campeonato Paulista D – semana 2

Dia 05/05/2018 às 15h – Ribeirão Preto X Pinda

Árbitro: Gabriel Perri

Auxiliares de linha: Ricardo Marzano e Rodrigo Vicentim

4º árbitro: Elton Tanis

Local: Campo do Avelino Palma – Ribeirão Preto, SP

Dia 06/05/2018 às 14h – Taubaté X Piracicaba

Árbitro: Marcel Santos

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Camila Marianno

Local: CTI – Taubaté, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – semana 2

Dia 05/05/2018 às 16h20 – Leões de Paraisópolis X Guarulhos

Árbitro: Regis Dantas

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Angelica Gevaerd

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP