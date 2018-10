Mais uma divisão do estado de São Paulo vai chegando à sua conclusão! Nesse sábado, teremos as semifinais do Paulista C, um torneio que evidenciou a força do interior paulista no ano, com nada menos que três dos quatro finalistas, sendo que a dupla Jequitibá (Paulínia) e Jaguars (Jaguariúna) chegam pela primeira vez à essa fase, enquanto FEA e Lechuza buscam retornar à Série B.

A primeira disputa do dia ocorre na capital paulista, entre FEA e Jaguars. Os FEAnos dominaram a fase de classificação, mantendo a ponta desde o início, mas viu seu desempenho cair justamente na reta final, perdendo seus dois últimos jogos, incluindo para o Lechuza, deixando a ponta para os Corujas. Já o Jaguars, conquistou a vaga no sufoco, depois de um duelo ponto a ponto com o também classificado Jequitibá e com o Iguanas na metade final da primeira fase. Apesar do resultado favorável ao clube da capital na Semana 13 (19 a 33 em Jaguariúna), o Jaguars tem poder de fogo para dar o próximo passo, contando com o artilheiro Igor Correa (77 pontos) e o tryman Rovilson (13 tries) em grande forma, contribuindo para o melhor ataque da divisão. A FEA não fica atrás, com a segunda melhor defesa como destaque, e Maurício Zotarelli (11 tries) e Jefferson Sant’ana (55 pontos) dando força ao seu ataque.

O líder Lechuza por sua vez começou sua trajetória na Série C perdendo justamente para o Jequitibá na estreia (19 a 35 em casa), mas desde então, os Corujas só deram alegria para sua torcida, vencendo sete jogos em sequência em uma invencibilidade que pode completar 5 meses justamente no sábado. Apesar de seu pack poderoso que vem causando estrago, os chutes de João Freire também vem fazendo a diferença, com nada menos que 71 de seus 76 pontos anotados dessa forma, a maior marca da divisão. A experiência do Jequitibá pode neutralizar o ataque adversário, compensando um ataque pouco produtivo (apenas 184 pontos, 59 deles do ex-atleta da seleção brasileira Renan Trzesniowski) com a melhor defesa da Série C, com apenas 120 pontos sofridos. O clube originário de Campinas ainda na década de 70 mas que adotou Paulínia como casa a partir desse ano teve uma temporada sólida, com seis vitórias e pode dar um novo passo em sua história, se chegar à final.

Campeonato Paulista C – Semifinal

Dia 06/10/2018 à 13h – FEA (2º) X Jaguars (3º)

Árbitro:Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Erika Weiss

4º árbitro: Mariana Rodrigues

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 06/10/2018 às 15h – Lechuza (1º) X Jequitibá (4º)

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Luciano Sampaio

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Parque das Águas – Sorocaba, SP