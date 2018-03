A Federação Paulista de Rugby libera o calendário oficial da sua nova série de desenvolvimento, representando a divisão de porta de entrada ao rugby estadual, no próximo dia 14.

O campeonato conta com 6 equipes participantes, e 3 delas participaram da última temporada: Spac e Jacareí com o time de desenvolvimento e Leões de Paraisópolis, que retorna a campo em defesa do seu título e mira na subida de divisão para 2019, com elenco exclusivo do clube.

No grupo, também estão Ilhabela – rebaixado para a Série C em 2015 – e Medicina – lanterna da Série C em 2016 – . Ambos reiniciam suas trajetórias com o objetivo de estruturarem-se para retomar às divisões superiores no futuro.