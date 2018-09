O destaque das categorias de base desse fim de semana é o Paulista M15, que chega com as semifinais Ouro (disputa pelo título) e Prata (disputa de 5º lugar), prometendo jogos mais equilibrados que a primeira fase. Na Ouro, está garantido o confronto final entre Capital e Vale, com o atual campeão SPAC/Band recebendo o Pasteur, e o Jacareí, dono da melhor campanha da divisão, fazendo o Clássico Caipira com o São José.

Na Prata, os novatos dos Guardiões e Felinos se enfrentam mais uma vez, depois da estreia vitoriosa do time da capital. Na outra partida, o Leões ficou de fora da decisão por pouco, e agora é o favorito diante do Jacareí B.

No M17, Rinos e Iguanas fazem o confronto isolado da categoria, fechando a fase de classificação, com as semifinais já definidas.

Campeonato Paulista M15 – Semifinal

Semifinal OURO

Dia 22/09/2018 às 12h – SPAC/Band X Pasteur

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Fernando Zemann

4º árbitro: Angélica Gevaerd

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 15h30 – Jacareí X São José

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Semifinal PRATA

Dia 23/09/2018 às 9h30 – Leões de Paraisópolis X Jacareí B

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 23/09/2018 às 12h30 – Guardiões X Felinos

Árbitro: João Freire

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Campeonato Paulista M17 – Semana 7

Dia 23/09/2018 às 15h30 – Rinos X Iguanas

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP